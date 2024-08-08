Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек - РИА Новости, 08.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/volgograd-1964957772.html
После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек
После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек - РИА Новости, 08.08.2024
После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек
Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T15:59
2024-08-08T15:59
происшествия
волгоградская область
астрахань
москва
игорь бабушкин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964571734_5:54:1077:657_1920x0_80_0_0_46568d710531f1b61beca5b1dedddee7.jpg
ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. "По информации областного комитета здравоохранения, 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Астрахань - Москва и грузового автомобиля получают медицинскую помощь в медучреждениях Волгограда и Михайловки", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что трое мужчин в тяжелом состоянии были доставлены санавиацией из Михайловки в Волгоград, пятеро мужчин лечатся а больнице №1 областного центра и ещё трое находятся в Михайловке. По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html
волгоградская область
астрахань
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964571734_112:0:1060:711_1920x0_80_0_0_4f78a51d544a62f8fb63dc6cc9a01f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, астрахань, москва, игорь бабушкин, россия
Происшествия, Волгоградская область, Астрахань, Москва, Игорь Бабушкин, Россия
После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

В волгоградских больницах после ДТП с автобусом остаются десять человек

© ГУ МВД по Волгоградской областиНа месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© ГУ МВД по Волгоградской области
На месте столкновения автобуса с грузовиком в Волгоградской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале.
"По информации областного комитета здравоохранения, 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Астрахань - Москва и грузового автомобиля получают медицинскую помощь в медучреждениях Волгограда и Михайловки", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что трое мужчин в тяжелом состоянии были доставлены санавиацией из Михайловки в Волгоград, пятеро мужчин лечатся а больнице №1 областного центра и ещё трое находятся в Михайловке.
По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом
7 августа, 08:14
 
ПроисшествияВолгоградская областьАстраханьМоскваИгорь БабушкинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала