https://ria.ru/20240808/volgograd-1964957772.html

После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек - РИА Новости, 08.08.2024

После ДТП с автобусом под Волгоградом в больницах остаются десять человек

Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T15:59

2024-08-08T15:59

2024-08-08T15:59

происшествия

волгоградская область

астрахань

москва

игорь бабушкин

россия

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ВОЛГОГРАД, 8 авг - РИА Новости. Десять человек остаются в волгоградских больницах после ДТП с пассажирским автобусом Астрахань — Москва, сообщает администрация Волгоградской области в своем Telegram-канале. "По информации областного комитета здравоохранения, 10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса Астрахань - Москва и грузового автомобиля получают медицинскую помощь в медучреждениях Волгограда и Михайловки", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что трое мужчин в тяжелом состоянии были доставлены санавиацией из Михайловки в Волгоград, пятеро мужчин лечатся а больнице №1 областного центра и ещё трое находятся в Михайловке. По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 госпитализированы. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. По данным губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в ДТП пострадали 20 человек, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html

волгоградская область

астрахань

москва

россия

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происшествия, волгоградская область, астрахань, москва, игорь бабушкин, россия