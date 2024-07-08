https://ria.ru/20240708/dtp-1958222173.html

В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек

В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 08.07.2024

В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек

Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:53

2024-07-08T13:53

2024-07-08T14:27

происшествия

красноярский край

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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе семь несовершеннолетних детей", — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, выполнял обгон Камаза на 41-м километре дороги "Ачинск — Ужур — Троицкое". При этом он допустил столкновение, в результате чего обе машины съехали в кювет.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html

красноярский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Видео с места крупного ДТП в Красноярском крае Крупное ДТП в Красноярском крае: пострадали 17 человек, среди них семеро детей, сообщает управление СК 2024-07-08T13:53 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край