https://ria.ru/20240708/dtp-1958222173.html
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 08.07.2024
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек
Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:53
2024-07-08T13:53
2024-07-08T14:27
происшествия
красноярский край
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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону."Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе семь несовершеннолетних детей", — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, выполнял обгон Камаза на 41-м километре дороги "Ачинск — Ужур — Троицкое". При этом он допустил столкновение, в результате чего обе машины съехали в кювет.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html
красноярский край
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Видео с места крупного ДТП в Красноярском крае
Крупное ДТП в Красноярском крае: пострадали 17 человек, среди них семеро детей, сообщает управление СК
2024-07-08T13:53
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек, включая семь детей