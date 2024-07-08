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В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 08.07.2024
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13:53 08.07.2024 (обновлено: 14:27 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/dtp-1958222173.html
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек - РИА Новости, 08.07.2024
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек
Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:53
2024-07-08T14:27
происшествия
красноярский край
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БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону.&quot;Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе семь несовершеннолетних детей&quot;, — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, выполнял обгон Камаза на 41-м километре дороги "Ачинск — Ужур — Троицкое". При этом он допустил столкновение, в результате чего обе машины съехали в кювет.Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html
красноярский край
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Видео с места крупного ДТП в Красноярском крае
Крупное ДТП в Красноярском крае: пострадали 17 человек, среди них семеро детей, сообщает управление СК
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происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек

В ДТП в Красноярском крае пострадали 17 человек, включая семь детей

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 июл — РИА Новости. Семнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом в Красноярском крае, сообщили в СУ СК по региону.
«

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого пострадали 17 человек, в том числе семь несовершеннолетних детей", — говорится в заявлении.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавшего из Красноярска в Шарыпово, выполнял обгон Камаза на 41-м километре дороги "Ачинск — Ужур — Троицкое". При этом он допустил столкновение, в результате чего обе машины съехали в кювет.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Вчера, 19:04
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
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