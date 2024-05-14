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Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК
Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК - РИА Новости, 14.05.2024
Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге Центральному аппарату СК,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:22
2024-05-14T16:22
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге Центральному аппарату СК, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Глава ведомства (Александр Бастрыкин - ред.) принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России", - сказали в СК РФ. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель автобуса заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК
Бастрыкин поручил ГСУ СК заняться расследованием ДТП с автобусом в Петербурге