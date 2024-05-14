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Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК

Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК - РИА Новости, 14.05.2024

Бастрыкин поручил передать дело утонувшего автобуса в Петербурге в ГСУ СК

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге Центральному аппарату СК,... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:22

2024-05-14T16:22

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил заняться дальнейшим расследованием уголовного дела утонувшего автобуса в Петербурге Центральному аппарату СК, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Глава ведомства (Александр Бастрыкин - ред.) принял решение о передаче дела в производство следователей центрального аппарата СК России", - сказали в СК РФ. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель автобуса заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге