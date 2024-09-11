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В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 11.09.2024
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10:25 11.09.2024 (обновлено: 13:31 11.09.2024)
https://ria.ru/20240911/avtobus-1972003794.html
В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии
В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 11.09.2024
В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии
Полиция не нашла нарушений в рейсе автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МВД республики. РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T10:25
2024-09-11T13:31
происшествия
алдан
алданский район
нерюнгринский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
осаго
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ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Полиция не нашла нарушений в рейсе автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МВД республики. Днем 10 сентября на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе автобус Higer, направлявшийся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района, съехал на обочину и перевернулся. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю. По данным МВД, в автобусе было 35 человек, включая водителя. Четверо погибли, пострадали, по данным МЧС, 30 человек. Как уточняло ранее республиканское МВД, водитель и один пассажир находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело о нарушении ПДД. "Водитель 1987 года рождения, имеет водительское удостоверение по категории "В, В1, (AS) D, D1". На момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. За текущий год к административной ответственности привлекался один раз за несоблюдение требований об обязательном страховании (часть1 ст. 12.37 КоАП РФ). Автобус "HIGER KLQ6928Q" лицензию на перевозку пассажиров и полис ОСАГО имеет, технический осмотр проходил", - сообщает полиция. МВД отмечает, что водитель осуществлял заказную пассажирскую перевозку. Как ранее сообщал минздрав Якутии, по результатам обследования 14 человек госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, а 16 человек направлены на амбулаторное лечение. МВД республики уточняет, что на месте автоаварии погибли мужчины 1975, 1961, 1963 годов рождения и женщина 1968 года рождения. Отмечается, что в момент ДТП асфальтированная дорога была мокрой, она кривая, но имеет дорожные ограждения. В тот момент на улице было пасмурно, шел мокрый снег, температура +5 градусов. Расстояние от районного центра - Алдана - 100 километров, до ближайшего населенного пункта - 29 километров.
https://ria.ru/20240906/peterburg-1971133112.html
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алдан
алданский район
нерюнгринский район
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происшествия, алдан, алданский район, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), осаго
Происшествия, Алдан, Алданский район, Нерюнгринский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ОСАГО
В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Якутии, совершавшем заказной рейс

© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/TelegramДТП в Якутии
ДТП в Якутии - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© Фото : МВД по Республике Саха (Якутия)/Telegram
ДТП в Якутии
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ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Полиция не нашла нарушений в рейсе автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МВД республики.
Днем 10 сентября на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе автобус Higer, направлявшийся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района, съехал на обочину и перевернулся. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю. По данным МВД, в автобусе было 35 человек, включая водителя. Четверо погибли, пострадали, по данным МЧС, 30 человек. Как уточняло ранее республиканское МВД, водитель и один пассажир находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело о нарушении ПДД.
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"Водитель 1987 года рождения, имеет водительское удостоверение по категории "В, В1, (AS) D, D1". На момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. За текущий год к административной ответственности привлекался один раз за несоблюдение требований об обязательном страховании (часть1 ст. 12.37 КоАП РФ). Автобус "HIGER KLQ6928Q" лицензию на перевозку пассажиров и полис ОСАГО имеет, технический осмотр проходил", - сообщает полиция.
МВД отмечает, что водитель осуществлял заказную пассажирскую перевозку.
Как ранее сообщал минздрав Якутии, по результатам обследования 14 человек госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, а 16 человек направлены на амбулаторное лечение. МВД республики уточняет, что на месте автоаварии погибли мужчины 1975, 1961, 1963 годов рождения и женщина 1968 года рождения.
Отмечается, что в момент ДТП асфальтированная дорога была мокрой, она кривая, но имеет дорожные ограждения. В тот момент на улице было пасмурно, шел мокрый снег, температура +5 градусов. Расстояние от районного центра - Алдана - 100 километров, до ближайшего населенного пункта - 29 километров.
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ПроисшествияАлданАлданский районНерюнгринский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОСАГО
 
 
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