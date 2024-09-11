https://ria.ru/20240911/avtobus-1972003794.html

В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии

В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии - РИА Новости, 11.09.2024

В полиции раскрыли подробности о ДТП с автобусом в Якутии

Полиция не нашла нарушений в рейсе автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МВД республики. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-11T10:25

2024-09-11T10:25

2024-09-11T13:31

происшествия

алдан

алданский район

нерюнгринский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

осаго

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ХАБАРОВСК, 11 сен - РИА Новости. Полиция не нашла нарушений в рейсе автобуса, попавшего в ДТП в Якутии, в результате которого погибли четыре человека, сообщает МВД республики. Днем 10 сентября на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе автобус Higer, направлявшийся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района, съехал на обочину и перевернулся. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю. По данным МВД, в автобусе было 35 человек, включая водителя. Четверо погибли, пострадали, по данным МЧС, 30 человек. Как уточняло ранее республиканское МВД, водитель и один пассажир находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Заведено уголовное дело о нарушении ПДД. "Водитель 1987 года рождения, имеет водительское удостоверение по категории "В, В1, (AS) D, D1". На момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности. За текущий год к административной ответственности привлекался один раз за несоблюдение требований об обязательном страховании (часть1 ст. 12.37 КоАП РФ). Автобус "HIGER KLQ6928Q" лицензию на перевозку пассажиров и полис ОСАГО имеет, технический осмотр проходил", - сообщает полиция. МВД отмечает, что водитель осуществлял заказную пассажирскую перевозку. Как ранее сообщал минздрав Якутии, по результатам обследования 14 человек госпитализированы, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, а 16 человек направлены на амбулаторное лечение. МВД республики уточняет, что на месте автоаварии погибли мужчины 1975, 1961, 1963 годов рождения и женщина 1968 года рождения. Отмечается, что в момент ДТП асфальтированная дорога была мокрой, она кривая, но имеет дорожные ограждения. В тот момент на улице было пасмурно, шел мокрый снег, температура +5 градусов. Расстояние от районного центра - Алдана - 100 километров, до ближайшего населенного пункта - 29 километров.

https://ria.ru/20240906/peterburg-1971133112.html

https://ria.ru/20240906/avariya-1971134950.html

алдан

алданский район

нерюнгринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, алдан, алданский район, нерюнгринский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), осаго