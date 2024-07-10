https://ria.ru/20240710/dtp-1958813595.html

После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию

После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию - РИА Новости, 10.07.2024

После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию

При ДТП с автобусом в Удмуртии травмировались 25 человек, пять человек госпитализированы, три из них - в реанимации, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 10.07.2024

2024-07-10T18:10

2024-07-10T18:10

2024-07-10T18:45

происшествия

дтп

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

lada vesta

россия

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УФА, 10 июл - РИА Новости. При ДТП с автобусом в Удмуртии травмировались 25 человек, пять человек госпитализированы, три из них - в реанимации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что в Воткинском районе автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщалось о 22 пассажира автобуса, получивших травмы."По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Ижевск-Пермь. Водитель и пассажир машины, к сожалению, погибли. В автобусе находились 46 человек, включая водителя. Двадцать пять человек, в том числе пятеро детей, получили травмы", - написал Семёнов в своем Telegram-канале.По его данным, на место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек, госпитализированы пять человек, три из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Также в Воткинск направлены два психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением. За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми. Движение по автомобильной дороге ограничено", - добавил он.

https://ria.ru/20240709/podmoskove-1958626936.html

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

удмуртская республика (удмуртия)

воткинский район

россия

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происшествия, дтп, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, lada vesta, россия