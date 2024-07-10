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После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию - РИА Новости, 10.07.2024
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18:10 10.07.2024 (обновлено: 18:45 10.07.2024)
https://ria.ru/20240710/dtp-1958813595.html
После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию
После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию - РИА Новости, 10.07.2024
После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию
При ДТП с автобусом в Удмуртии травмировались 25 человек, пять человек госпитализированы, три из них - в реанимации, сообщил председатель правительства региона... РИА Новости, 10.07.2024
2024-07-10T18:10
2024-07-10T18:45
происшествия
дтп
удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
lada vesta
россия
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УФА, 10 июл - РИА Новости. При ДТП с автобусом в Удмуртии травмировались 25 человек, пять человек госпитализированы, три из них - в реанимации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что в Воткинском районе автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщалось о 22 пассажира автобуса, получивших травмы."По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Ижевск-Пермь. Водитель и пассажир машины, к сожалению, погибли. В автобусе находились 46 человек, включая водителя. Двадцать пять человек, в том числе пятеро детей, получили травмы", - написал Семёнов в своем Telegram-канале.По его данным, на место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек, госпитализированы пять человек, три из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь."Также в Воткинск направлены два психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением. За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми. Движение по автомобильной дороге ограничено", - добавил он.
https://ria.ru/20240709/podmoskove-1958626936.html
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удмуртская республика (удмуртия)
воткинский район
россия
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происшествия, дтп, удмуртская республика (удмуртия), воткинский район, lada vesta, россия
Происшествия, ДТП, Удмуртская Республика (Удмуртия), Воткинский район, Lada Vesta, Россия
После ДТП с автобусом в Удмуртии трое человек попали в реанимацию

В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали 25 человек, пятеро госпитализированы

© Фото : МВД России по Удмуртской РеспубликеНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Удмуртии
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : МВД России по Удмуртской Республике
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Удмуртии
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УФА, 10 июл - РИА Новости. При ДТП с автобусом в Удмуртии травмировались 25 человек, пять человек госпитализированы, три из них - в реанимации, сообщил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.
Ранее в ГИБДД по республике сообщали, что в Воткинском районе автомобиль Lada Granta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом Setra. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, сообщалось о 22 пассажира автобуса, получивших травмы.
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"По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Ижевск-Пермь. Водитель и пассажир машины, к сожалению, погибли. В автобусе находились 46 человек, включая водителя. Двадцать пять человек, в том числе пятеро детей, получили травмы", - написал Семёнов в своем Telegram-канале.
По его данным, на место ДТП направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. По информации Воткинской больницы, осмотрены 26 человек, госпитализированы пять человек, три из них находятся в реанимации. Дети отпущены под амбулаторное наблюдение. Всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Также в Воткинск направлены два психолога, чтобы помочь людям справиться со стрессом и напряжением. За оставшимися пассажирами выехал автобус из Перми. Движение по автомобильной дороге ограничено", - добавил он.
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ПроисшествияДТПУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинский районLada VestaРоссия
 
 
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