https://ria.ru/20240826/novosibirsk-1968432662.html

Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице

Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице - РИА Новости, 26.08.2024

Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице

Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T08:44

2024-08-26T08:44

2024-08-26T10:43

происшествия

новосибирская область

черепаново

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ и следуя по маршруту Сузун - Черепаново, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Пострадали 12 человек, госпитализированы были восемь из них. "Женщина 1985 года рождения скончалась, она находилась в реанимации", - сказал Кульков но оперативном совещании в областном правительстве. По данным облминздрава, в минувшее воскресенье троих пострадавших вертолетом санавиации эвакуировали из райцентра Черепаново в областную больницу в Новосибирск. Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).

https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html

https://ria.ru/20240825/avariya-1968342698.html

новосибирская область

черепаново

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, черепаново, россия, следственный комитет россии (ск рф)