Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице
Одна из 12 пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице
© Фото : mvd_54/TelegramМесто ДТП, где рейсовый автобус совершил съезд в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. 24 августа 2024
Место ДТП, где рейсовый автобус совершил съезд в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. 24 августа 2024
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ и следуя по маршруту Сузун - Черепаново, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Пострадали 12 человек, госпитализированы были восемь из них.
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"Женщина 1985 года рождения скончалась, она находилась в реанимации", - сказал Кульков но оперативном совещании в областном правительстве.
По данным облминздрава, в минувшее воскресенье троих пострадавших вертолетом санавиации эвакуировали из райцентра Черепаново в областную больницу в Новосибирск.
Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).
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