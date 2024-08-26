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Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице - РИА Новости, 26.08.2024
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08:44 26.08.2024 (обновлено: 10:43 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/novosibirsk-1968432662.html
Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице
Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице - РИА Новости, 26.08.2024
Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице
Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T08:44
2024-08-26T10:43
происшествия
новосибирская область
черепаново
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков. Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ и следуя по маршруту Сузун - Черепаново, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Пострадали 12 человек, госпитализированы были восемь из них. "Женщина 1985 года рождения скончалась, она находилась в реанимации", - сказал Кульков но оперативном совещании в областном правительстве. По данным облминздрава, в минувшее воскресенье троих пострадавших вертолетом санавиации эвакуировали из райцентра Черепаново в областную больницу в Новосибирск. Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).
https://ria.ru/20240825/dtp-1968402924.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, черепаново, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Черепаново, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Одна из пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице

Одна из 12 пострадавших в ДТП под Новосибирском умерла в больнице

© Фото : mvd_54/TelegramМесто ДТП, где рейсовый автобус совершил съезд в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. 24 августа 2024
Место ДТП, где рейсовый автобус совершил съезд в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. 24 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : mvd_54/Telegram
Место ДТП, где рейсовый автобус совершил съезд в кювет в Черепановском районе Новосибирской области. 24 августа 2024
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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Одна из двенадцати пострадавших в субботней автоаварии в Новосибирской области, где рейсовый автобус съехал в кювет, скончалась в больнице, сообщил в понедельник начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков.
Как сообщалось, в субботу около 12.30 (08.30 мск) водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом ПАЗ и следуя по маршруту Сузун - Черепаново, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. Пострадали 12 человек, госпитализированы были восемь из них.
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"Женщина 1985 года рождения скончалась, она находилась в реанимации", - сказал Кульков но оперативном совещании в областном правительстве.
По данным облминздрава, в минувшее воскресенье троих пострадавших вертолетом санавиации эвакуировали из райцентра Черепаново в областную больницу в Новосибирск.
Полицейские по факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), в свою очередь следователи СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "в" часть 2 статьи 238 УК РФ).
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ПроисшествияНовосибирская областьЧерепановоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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