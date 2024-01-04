https://ria.ru/20240104/postradavshie-1919666386.html

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу - РИА Новости, 04.01.2024

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:10

2024-01-04T10:10

2024-01-04T12:20

происшествия

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли."Медики госпитализировали 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чувашской Республике. 11 из них доставлены в Алатырскую центральную районную больницу, еще 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Амбулаторную помощь получили 14 пострадавших", - говорится в сообщении.По двум тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240103/avariya-1919621216.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чувашская республика (чувашия)