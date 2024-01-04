Рейтинг@Mail.ru
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 04.01.2024 (обновлено: 12:20 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/postradavshie-1919666386.html
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу - РИА Новости, 04.01.2024
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:10
2024-01-04T12:20
происшествия
чувашская республика (чувашия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919686373_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_60d914fdd5cdaf6eb2ae8483d5782689.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли."Медики госпитализировали 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чувашской Республике. 11 из них доставлены в Алатырскую центральную районную больницу, еще 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Амбулаторную помощь получили 14 пострадавших", - говорится в сообщении.По двум тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240103/avariya-1919621216.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919686373_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_854cf73e3281d2db10641955f93acef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Чувашская Республика (Чувашия)
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии попали в больницу

Минздрав: 15 пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы

© Фото : МВД по Чувашской РеспубликеНа месте ДТП с участием автобуса в Чувашии
На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : МВД по Чувашской Республике
На месте ДТП с участием автобуса в Чувашии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Чувашии госпитализированы, 14 получили амбулаторную помощь, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Около 23 часов 3 января на 152-м километре автодороги "Чебоксары - Сурское" в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате два человека погибли.
"Медики госпитализировали 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Чувашской Республике. 11 из них доставлены в Алатырскую центральную районную больницу, еще 4 — в Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. Амбулаторную помощь получили 14 пострадавших", - говорится в сообщении.
По двум тяжелым пациентам, пострадавшим в ДТП, запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Федерального дистанционного консультативного центра Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
На МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями
3 января, 20:50
 
ПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала