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Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14 - РИА Новости, 07.05.2024
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15:04 07.05.2024 (обновлено: 15:38 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/vlasti-1944426211.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14 - РИА Новости, 07.05.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14
Количество пострадавших в аварии с участием легковушки и автобуса в Воронежской области выросло до 14, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:04
2024-05-07T15:38
происшествия
воронежская область
россошанский район
авто
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием легковушки и автобуса в Воронежской области выросло до 14, сообщил журналистам представитель правительства региона. Утром в Россошанском районе Воронежской области столкнулись "Волга" и автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. По предыдущей информации властей, погиб водитель легковушки, травмы получили 12 человек из автобуса. "По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Волга" на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. Всего в Россошанской районной больнице были осмотрены 14 пострадавших из числа находившихся в автобусе. Тяжелых ранений у них не выявлено", - сообщил представитель облправительства. По его словам, все пострадавшие пройдут лечение в медицинских учреждениях, "не входящих в систему здравоохранения Воронежской области".
https://ria.ru/20240506/novosibirsk-1944102599.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, россошанский район, авто
Происшествия, Воронежская область, Россошанский район, Авто
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14

Власти: 14 человек пострадали в ДТП с автобусом под Воронежем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием легковушки и автобуса в Воронежской области выросло до 14, сообщил журналистам представитель правительства региона.
Утром в Россошанском районе Воронежской области столкнулись "Волга" и автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. По предыдущей информации властей, погиб водитель легковушки, травмы получили 12 человек из автобуса.
«
"По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Волга" на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. Всего в Россошанской районной больнице были осмотрены 14 пострадавших из числа находившихся в автобусе. Тяжелых ранений у них не выявлено", - сообщил представитель облправительства.
По его словам, все пострадавшие пройдут лечение в медицинских учреждениях, "не входящих в систему здравоохранения Воронежской области".
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ПроисшествияВоронежская областьРоссошанский районАвто
 
 
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