https://ria.ru/20240507/vlasti-1944426211.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14 - РИА Новости, 07.05.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем выросло до 14

Количество пострадавших в аварии с участием легковушки и автобуса в Воронежской области выросло до 14, сообщил журналистам представитель правительства региона. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:04

2024-05-07T15:04

2024-05-07T15:38

происшествия

воронежская область

россошанский район

авто

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ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Количество пострадавших в аварии с участием легковушки и автобуса в Воронежской области выросло до 14, сообщил журналистам представитель правительства региона. Утром в Россошанском районе Воронежской области столкнулись "Волга" и автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. По предыдущей информации властей, погиб водитель легковушки, травмы получили 12 человек из автобуса. "По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля "Волга" на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате ДТП произошло опрокидывание автобуса. Всего в Россошанской районной больнице были осмотрены 14 пострадавших из числа находившихся в автобусе. Тяжелых ранений у них не выявлено", - сообщил представитель облправительства. По его словам, все пострадавшие пройдут лечение в медицинских учреждениях, "не входящих в систему здравоохранения Воронежской области".

https://ria.ru/20240506/novosibirsk-1944102599.html

воронежская область

россошанский район

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происшествия, воронежская область, россошанский район, авто