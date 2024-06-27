https://ria.ru/20240627/dtp-1955766453.html

В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17

В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17 - РИА Новости, 27.06.2024

В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17

Семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе, из них трое детей, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:28

2024-06-27T09:28

2024-06-27T09:28

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе, из них трое детей, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. Сообщалось, что водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров, среди которых есть пострадавшие. Позже СУ СК региона сообщило, что среди пострадавших двое детей, они доставлены в медучреждение. По данному факту СУ СК и прокуратура региона организовали проверки. Со ссылкой на источник уточнялось, что пострадали 15 человек, двое из которых дети. "Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", – сообщил РИА Новости Беглов.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область