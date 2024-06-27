Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17 - РИА Новости, 27.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/dtp-1955766453.html
В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17
В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17 - РИА Новости, 27.06.2024
В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17
Семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе, из них трое детей, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:28
2024-06-27T09:28
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30e7e0d73735fe2a500fda12d2ef19fe.jpg
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе, из них трое детей, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов. Сообщалось, что водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров, среди которых есть пострадавшие. Позже СУ СК региона сообщило, что среди пострадавших двое детей, они доставлены в медучреждение. По данному факту СУ СК и прокуратура региона организовали проверки. Со ссылкой на источник уточнялось, что пострадали 15 человек, двое из которых дети. "Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", – сообщил РИА Новости Беглов.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955763745_128:0:1088:720_1920x0_80_0_0_3162fd9f0767c09ca466f3d16024f5cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
В Кузбассе число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком выросло до 17

Минздрав Кузбасса: при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 17 человек

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиНа месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Семнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Кузбассе, из них трое детей, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.
Сообщалось, что водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт. В автобусе находились 29 пассажиров, среди которых есть пострадавшие. Позже СУ СК региона сообщило, что среди пострадавших двое детей, они доставлены в медучреждение. По данному факту СУ СК и прокуратура региона организовали проверки. Со ссылкой на источник уточнялось, что пострадали 15 человек, двое из которых дети.
"Семнадцать человек (пострадали – ред.) из них трое детей, госпитализированы двое", – сообщил РИА Новости Беглов.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Крупные ДТП в России в 2024 году
18 июня, 13:00
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала