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В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
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09:16 27.06.2024 (обновлено: 09:20 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/dtp-1955762980.html
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник
Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:16
2024-06-27T09:20
происшествия
кемеровская область
гибдд мвд рф
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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости информированный источник.В четверг водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт, в автобусе ехали 29 пассажиров, сообщала региональная ГАИ."Пятнадцать человек (пострадали – ред.), двое уже госпитализированы, шестерых осматривают", – рассказал источник.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html
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происшествия, кемеровская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Кемеровская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник

В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, двое госпитализированы

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиНа месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области
На месте ДТП с автобусом и грузовиком в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости информированный источник.
В четверг водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт, в автобусе ехали 29 пассажиров, сообщала региональная ГАИ.
«
"Пятнадцать человек (пострадали – ред.), двое уже госпитализированы, шестерых осматривают", – рассказал источник.
Место ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
26 июня, 18:13
 
ПроисшествияКемеровская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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