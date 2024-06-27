https://ria.ru/20240627/dtp-1955762980.html
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник
Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T09:16
2024-06-27T09:16
2024-06-27T09:20
происшествия
кемеровская область
гибдд мвд рф
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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости информированный источник.В четверг водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт, в автобусе ехали 29 пассажиров, сообщала региональная ГАИ."Пятнадцать человек (пострадали – ред.), двое уже госпитализированы, шестерых осматривают", – рассказал источник.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html
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происшествия, кемеровская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Кемеровская область, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник
В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, двое госпитализированы