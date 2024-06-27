https://ria.ru/20240627/dtp-1955762980.html

В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник

В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник - РИА Новости, 27.06.2024

В ДТП с автобусом в Кузбассе пострадали 15 человек, сообщил источник

Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T09:16

2024-06-27T09:16

2024-06-27T09:20

происшествия

кемеровская область

гибдд мвд рф

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КЕМЕРОВО, 27 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на трассе в Топкинском округе Кемеровской области, двое из них госпитализированы, сообщил РИА Новости информированный источник.В четверг водитель автобуса маршрута "Новосибирск– Кемерово" столкнулся с грузовиком, остановившимся по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт, в автобусе ехали 29 пассажиров, сообщала региональная ГАИ."Пятнадцать человек (пострадали – ред.), двое уже госпитализированы, шестерых осматривают", – рассказал источник.

https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html

кемеровская область

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2024

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происшествия, кемеровская область, гибдд мвд рф