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Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024
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08:14 07.08.2024
https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html
Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом
Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024
Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом
Виновником ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими на трассе в Волгоградской области, по предварительным данным, стал водитель пассажирского автобуса "Астрахань РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T08:14
2024-08-07T08:14
происшествия
авто
волгоградская область
москва
россия
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Виновником ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими на трассе в Волгоградской области, по предварительным данным, стал водитель пассажирского автобуса "Астрахань – Москва", который выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, сообщил в среду начальник отдела ГАИ ОМВД России по городу Михайловка Алексей Семенов на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МВД по региону. По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 пострадали. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находится в тяжелом состоянии. "Водитель автобуса Yutong 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Волгоград в сторону города Москва, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Iveco под управлением водителя 1992 года рождения", - сообщил Семенов. По информации прокуратуры Волгоградской области, в ДТП погиб 64-летний запасной водитель автобуса.
https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html
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происшествия, авто, волгоградская область, москва, россия, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом

Виновником ДТП под Волгоградом, вероятно, стал водитель автобуса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Виновником ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими на трассе в Волгоградской области, по предварительным данным, стал водитель пассажирского автобуса "Астрахань – Москва", который выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, сообщил в среду начальник отдела ГАИ ОМВД России по городу Михайловка Алексей Семенов на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МВД по региону.
По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 пострадали. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находится в тяжелом состоянии.
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"Водитель автобуса Yutong 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Волгоград в сторону города Москва, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Iveco под управлением водителя 1992 года рождения", - сообщил Семенов.
По информации прокуратуры Волгоградской области, в ДТП погиб 64-летний запасной водитель автобуса.
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ПроисшествияАвтоВолгоградская областьМоскваРоссияГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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