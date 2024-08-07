https://ria.ru/20240807/dtp-1964555982.html

Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом

Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом - РИА Новости, 07.08.2024

Полиция назвала причину ДТП под Волгоградом

Виновником ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими на трассе в Волгоградской области, по предварительным данным, стал водитель пассажирского автобуса "Астрахань РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T08:14

2024-08-07T08:14

2024-08-07T08:14

происшествия

авто

волгоградская область

москва

россия

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ВОЛГОГРАД, 7 авг – РИА Новости. Виновником ДТП с одним погибшим и 16 пострадавшими на трассе в Волгоградской области, по предварительным данным, стал водитель пассажирского автобуса "Астрахань – Москва", который выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, сообщил в среду начальник отдела ГАИ ОМВД России по городу Михайловка Алексей Семенов на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МВД по региону. По данным полиции, в среду в 4.16 на трассе в Волгоградской области грузовик "Ивеко" столкнулся с автобусом, который ехал из Астрахани в Москву, в результате ДТП один человек погиб и 16 пострадали. По информации администрации региона, из 16 пострадавших – трое детей, двое взрослых находится в тяжелом состоянии. "Водитель автобуса Yutong 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Волгоград в сторону города Москва, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Iveco под управлением водителя 1992 года рождения", - сообщил Семенов. По информации прокуратуры Волгоградской области, в ДТП погиб 64-летний запасной водитель автобуса.

https://ria.ru/20240807/dtp-1964553885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, волгоградская область, москва, россия, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом