https://ria.ru/20240612/dtp-1952379292.html

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали 12 человек - РИА Новости, 12.06.2024

В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Пермь-Березники, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:44

2024-06-12T15:44

2024-06-12T15:44

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ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Пермь-Березники, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. "В результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек, все они осмотрены медицинскими работниками. Из них четыре человека - в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в больницу. Еще три человека направлены в травмпункт. Среди пострадавших детей нет", - пояснили в ведомстве. По данным регионального ГУ МВД, в среду около 14.00 (12.00 мск) на трассе Пермь-Березники, вблизи села Романово (примерно в 130 километрах от Перми), рейсовый автобус съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. За рулем транспортного средства находился 46-летний мужчина. При этом в пресс-службе полиции сообщают о троих госпитализированных, погибших нет. Региональное управление СКР после инцидента начало проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место ДТП. Березники являются вторым по численности населения городом Пермского края, находятся примерно в 180 километрах от Перми.

https://ria.ru/20240611/dtp-1952249012.html

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

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происшествия, пермь, россия, березники, пермский край