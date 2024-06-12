В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали 12 человек
В Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек
© фото очевидцаНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
© фото очевидца
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе Пермь-Березники
ПЕРМЬ, 12 июн - РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Пермь-Березники, четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
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"В результате ДТП с автобусом пострадали 12 человек, все они осмотрены медицинскими работниками. Из них четыре человека - в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в больницу. Еще три человека направлены в травмпункт. Среди пострадавших детей нет", - пояснили в ведомстве.
По данным регионального ГУ МВД, в среду около 14.00 (12.00 мск) на трассе Пермь-Березники, вблизи села Романово (примерно в 130 километрах от Перми), рейсовый автобус съехал с трассы в кювет и опрокинулся на бок. За рулем транспортного средства находился 46-летний мужчина. При этом в пресс-службе полиции сообщают о троих госпитализированных, погибших нет.
Региональное управление СКР после инцидента начало проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас следователи осматривают место ДТП.
Березники являются вторым по численности населения городом Пермского края, находятся примерно в 180 километрах от Перми.
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17 апреля, 23:13