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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 - РИА Новости, 08.04.2024
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08:49 08.04.2024 (обновлено: 09:13 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/dtp-1938491148.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 - РИА Новости, 08.04.2024
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:49
2024-04-08T09:13
происшествия
самарская область
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщила собеседница агентства.На месте аварии работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в региональном минздраве.В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека, 15 пострадали. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

© Фото : ГИБДД Самарской области/TelegramАвтобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области
Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : ГИБДД Самарской области/Telegram
Автобус с гражданами Узбекистана попал в аварию в Самарской области
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
"В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщила собеседница агентства.
На месте аварии работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в региональном минздраве.
В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека, 15 пострадали. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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