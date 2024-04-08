https://ria.ru/20240408/dtp-1938491148.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 - РИА Новости, 08.04.2024

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:49

2024-04-08T08:49

2024-04-08T09:13

происшествия

самарская область

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самарской области выросло до 26 человек, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В результате ДТП два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь, 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщила собеседница агентства.На месте аварии работали десять бригад скорой медицинской помощи и бригада областного центра медицины катастроф, уточнили в региональном минздраве.В прокуратуре региона ранее сообщили, что автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области. Источник в силовых структурах сообщал, что в ДТП погибли два человека, 15 пострадали. В региональном СУСК России сообщили, что автобус следовал по маршруту Чимкент (Казахстан) - Нижний Новгород. По факту ДТП следователи СК возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область