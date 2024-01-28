https://ria.ru/20240128/dtp-1923951163.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.01.2024

СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае

Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-28T11:32

2024-01-28T11:32

2024-01-28T11:32

происшествия

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КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР. ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html

https://ria.ru/20240126/dtp-1923730017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, краснодарский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta