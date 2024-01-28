Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 28.01.2024
https://ria.ru/20240128/dtp-1923951163.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае - РИА Новости, 28.01.2024
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае
Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-28T11:32
2024-01-28T11:32
происшествия
россия
краснодарский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР. ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением Москва – Нальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai. В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923931610.html
https://ria.ru/20240126/dtp-1923730017.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), hyundai creta
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Hyundai Creta
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Краснодарском крае

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Краснодарском крае

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после аварии на трассе в Краснодарском крае с участием рейсового автобуса и грузовика, где погибли пять человек и девять пострадали, сообщили в краевом СУ СКР.
ГУ МЧС по Кубани ранее сообщило, что в районе станции Новоулешковской, на 15 километре трассы Р-217 произошло ДТП с участием автобуса (Неоплан) сообщением МоскваНальчик и грузового автомобиля. Отмечалось, что в результате аварии пять человек погибли, восемь пострадали. По данным СК, число пострадавших выросло до девяти, включая двух несовершеннолетних. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу для оказания помощи.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
В Приамурье водитель после ДТП бросил погибшую пассажирку
Вчера, 06:42
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц) и частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь на воскресенье на участке автодороги "Кавказ" водитель рейсового автобуса, следовавшего маршрутом "Москва-Нальчик", предварительно, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.
В краевой прокуратуре добавили, что в салоне автобуса находились 15 человек и два водителя, в грузовике - водитель и пассажир. По данным надзорного ведомства, у перевозчика отсутствовала лицензия и страхование пассажиров, был нарушен порядок перевозки грузов в салоне пассажирского автобуса и эксплуатации тахографа.
Место ДТП с участием школьного автобуса в Кемеровской области. 26 января 2024 - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В Кузбассе школьный микроавтобус попал в ДТП
26 января, 17:46
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Hyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала