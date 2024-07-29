https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html

В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек

В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.07.2024

В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T13:42

2024-07-29T13:42

2024-07-29T13:49

происшествия

воронежская область

рамонский район

россия

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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла утром 28 июля на 7 километре автодороги" А-134" в Рамонском районе, столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились 20 человек. "Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас проводится ряд экспертиз и исследований для установления всех обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.Как отмечает полиция, в результате столкновения всего пострадали 15 пассажиров автобуса. "Все они были доставлены в медицинские учреждения с полученными травмами различной степени тяжести", - сообщает полиция.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html

воронежская область

рамонский район

россия

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происшествия, воронежская область, рамонский район, россия