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В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.07.2024
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13:42 29.07.2024 (обновлено: 13:49 29.07.2024)
https://ria.ru/20240729/dtp-1962680118.html
В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек
В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек - РИА Новости, 29.07.2024
В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T13:42
2024-07-29T13:49
происшествия
воронежская область
рамонский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону. Авария произошла утром 28 июля на 7 километре автодороги" А-134" в Рамонском районе, столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились 20 человек. &quot;Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ &quot;Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств&quot;. Сейчас проводится ряд экспертиз и исследований для установления всех обстоятельства произошедшего&quot;, - говорится в сообщении.Как отмечает полиция, в результате столкновения всего пострадали 15 пассажиров автобуса. "Все они были доставлены в медицинские учреждения с полученными травмами различной степени тяжести", - сообщает полиция.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html
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происшествия, воронежская область, рамонский район, россия
Происшествия, Воронежская область, Рамонский район, Россия
В ДТП с грузовиком и автобусом под Воронежем пострадали 15 человек

После ДТП с автобусом под Воронежем, где пострадали 15 человек, возбудили дело

Момент столкновения грузового автомобиля и автобуса "ПАЗ 32054" в Воронежской области. Кадр видео
Момент столкновения грузового автомобиля и автобуса ПАЗ 32054 в Воронежской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Момент столкновения грузового автомобиля и автобуса "ПАЗ 32054" в Воронежской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с грузовиком и автобусом в Воронежской области, в котором 15 человек получили травмы, сообщает ГУМВД по региону.
Авария произошла утром 28 июля на 7 километре автодороги" А-134" в Рамонском районе, столкнулись грузовик и автобус ПАЗ, в котором находились 20 человек.
«

"Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас проводится ряд экспертиз и исследований для установления всех обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как отмечает полиция, в результате столкновения всего пострадали 15 пассажиров автобуса.
"Все они были доставлены в медицинские учреждения с полученными травмами различной степени тяжести", - сообщает полиция.
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ПроисшествияВоронежская областьРамонский районРоссия
 
 
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