https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 26.06.2024
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:30
2024-06-26T12:30
2024-06-26T12:42
происшествия
иваново
ивановская область
ивановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД.По информации ведомства, в Ивановском районе на 5-м километре автомобильной дороги "Иваново - Ярославль" 59-летний водитель автобуса при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором "Беларус" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Как информировали в региональном МЧС, пострадали 6 взрослых и трое детей, они госпитализированы."На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 11 пассажирам автобуса, из которых двое оставлены на месте ДТП, 9 – госпитализированы, в том числе 3 - несовершеннолетних (возраст 6 лет, и двое - 14-летних)", - говорится в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
иваново
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Ивановский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и трактором под Иваново увеличилось до 11