https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html

Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 26.06.2024

Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:30

2024-06-26T12:30

2024-06-26T12:42

происшествия

иваново

ивановская область

ивановский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД.По информации ведомства, в Ивановском районе на 5-м километре автомобильной дороги "Иваново - Ярославль" 59-летний водитель автобуса при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором "Беларус" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Как информировали в региональном МЧС, пострадали 6 взрослых и трое детей, они госпитализированы."На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 11 пассажирам автобуса, из которых двое оставлены на месте ДТП, 9 – госпитализированы, в том числе 3 - несовершеннолетних (возраст 6 лет, и двое - 14-летних)", - говорится в сообщении УМВД.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

иваново

ивановская область

ивановский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, иваново, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)