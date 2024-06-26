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Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 26.06.2024
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12:30 26.06.2024 (обновлено: 12:42 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек - РИА Новости, 26.06.2024
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:30
2024-06-26T12:42
происшествия
иваново
ивановская область
ивановский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД.По информации ведомства, в Ивановском районе на 5-м километре автомобильной дороги "Иваново - Ярославль" 59-летний водитель автобуса при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором "Беларус" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Как информировали в региональном МЧС, пострадали 6 взрослых и трое детей, они госпитализированы."На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 11 пассажирам автобуса, из которых двое оставлены на месте ДТП, 9 – госпитализированы, в том числе 3 - несовершеннолетних (возраст 6 лет, и двое - 14-летних)", - говорится в сообщении УМВД.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
иваново
ивановская область
ивановский район
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происшествия, иваново, ивановская область, ивановский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Ивановский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП в Ивановской области выросло до 11 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом и трактором под Иваново увеличилось до 11

© Главное управление МЧС России по Ивановской областиМесто ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
© Главное управление МЧС России по Ивановской области
Место ДТП, где произошло столкновение автобуса и трактора на трассе в Ивановской области
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ивановской области увеличилось до 11, двоим оказана помощь на месте, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По информации ведомства, в Ивановском районе на 5-м километре автомобильной дороги "Иваново - Ярославль" 59-летний водитель автобуса при обгоне столкнулся с поворачивающим налево трактором "Беларус" под управлением 56-летнего мужчины. В результате ДТП автобус съехал в кювет и перевернулся. Как информировали в региональном МЧС, пострадали 6 взрослых и трое детей, они госпитализированы.
"На данный момент медицинская помощь потребовалась уже 11 пассажирам автобуса, из которых двое оставлены на месте ДТП, 9 – госпитализированы, в том числе 3 - несовершеннолетних (возраст 6 лет, и двое - 14-летних)", - говорится в сообщении УМВД.
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ПроисшествияИвановоИвановская областьИвановский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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