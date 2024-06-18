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Крупные ДТП в России в 2024 году

Крупные ДТП в России в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2024

Крупные ДТП в России в 2024 году

на 273-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:00

2024-06-18T13:00

2024-06-18T13:00

справки

дтп

происшествия

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18 июня на 273-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса "Газель". В результате аварии восемь человек погибли на месте, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних. Причиной ДТП стал выезд автобуса на полосу встречного движения. 14 июня на улице Василенко в Благовещенске Амурской области пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и наехал на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо были госпитализированы в больницы.6 июня в Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая, в которых находились пассажиры. У одного трамвая перед ДТП оторвало двери, люди выпали на проезжую часть. В результате ДТП один мужчина погиб, число пострадавших достигло 125. В больницы Кузбасса были госпитализированы 21 человек. Состояние четверых тяжелое, остальных – средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение отправлены 101 пострадавший, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков. 18 мая на 13-м километре автодороги Сосновый бор – Глобицы в Ломоносовском районе Ленинградской области водитель автомобиля Mitsubishi Lancer при выполнении обгона не справился с управлением и столкнулся по касательной с попутным автомобилем Kia Rio. После этого Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате дорожной аварии погибли пять человек – водитель Volkswagen и четверо его пассажиров. Еще один человек – водитель Mitsubishi Lancer – был госпитализирован в тяжелом состоянии. 16 мая на 359-м километре трассы Иркутск – Усть – Ордынский – Жигалово на территории Жигаловского района Приангарья столкнулись автомобиль УАЗ и автобус Mercedes, следовавший с вахтовиками подрядной организации в сторону Жигалово. Как сообщила Иркутская областная прокуратура, в результате аварии травмированы восемь пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир отечественного авто. Все пострадавшие были доставлены в местное медицинское учреждение. 10 мая в Санкт-Петербурге автобус упал с моста в реку Мойку. По данным властей города, в автобусе было 15 пассажиров и водитель. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек. 7 мая в Россошанском районе Воронежской области столкнулись "Волга" и автобус, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. В результате ДТП легковой автомобиль загорелся, произошло опрокидывание автобуса. По информации властей, погиб водитель легковушки, травмы получили 14 человек из автобуса. 28 апреля на автодороге Армавир – Курганинск в Курганинском районе Кубани водитель Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace. В результате ДТП погибли водитель и пассажир Volkswagen, а также водитель и два пассажира Toyota. Еще одна пассажирка Toyota пострадала и была доставлена в районную больницу. 25 апреля на Северном шоссе в Новокузнецке в Кузбассе автобус, перевозивший работников шахты "Увальная", попал в аварию. Водитель транспортного средства не выбрал безопасную скорость и наехал на опору линии электропередач, после чего автобус перевернулся. В результате ДТП пострадали десять человек. 24 апреля на 300-м километре автодороги федерального значения Р-22 "Каспий" в Ряжском районе Рязанской области столкнулись рейсовый автобус Астрахань – Москва и грузовик MAN. Водитель автобуса скончался в медицинском учреждении, травмы различной степени тяжести получили водитель фуры и 12 пассажиров автобуса. 21 апреля на 249-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье в Ленинградской области автобус Volvo, ехавший из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, съехал в кювет и опрокинулся. В момент аварии в автобусе, который перевозил рабочих, находилось около 50 человек. По данным регионального следственного управления, пострадали 15 человек. 20 апреля на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Водитель маршрутного микроавтобуса "ГАЗ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hino. В результате ДТП пострадали 15 человек.В тот же день на участке автомобильной дороги Р-343 "Луганск – Лисичанск" в Славяносербском районе Луганской народной республики водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем УАЗ. В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей, пассажир Mitsubishi Pajero и трое пассажиров УАЗ. Еще один пассажир УАЗ в тяжелом состоянии был госпитализирован. 19 апреля на 1-м километре федеральной трассы Уфа – Оренбург в Башкирии столкнулись ВАЗ-2115 и поливальная машина "Камаз". В результате ДТП пять человек погибли и двое получили травмы. 9 апреля на 275-м километре автодороги М-5 "Урал" в Шиловском районе Рязанской области столкнулись "Камаз" и легковой автомобиль Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров легкового автомобиля. Пострадал водитель грузовой машины. Позже стало известно, что на месте аварии было обнаружено тело седьмого погибшего. 8 апреля на трассе Урал – Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области автобус Scania, следовавший по маршруту Чимкент (Казахстан) – Нижний Новгород и везший граждан Узбекистана, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека, еще 26 пострадали. 2 апреля на 117-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области водитель автобуса ПАЗ, следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Камаз", осуществлявшим дорожно-ремонтные работы. Как сообщило министерство здравоохранения области, в ДТП пострадали 15 человек, пятеро из которых были госпитализированы. 1 апреля в Ярославской области на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В ДТП погибли водитель автобуса и шесть пассажиров. По данным СК РФ, монтер пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду, отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу, что явилось причиной столкновения поезда с рейсовым автобусом. Медосвидетельствование мужчины показало, что он был пьян. 27 марта в Курске столкнулись автобус ЛиАЗ и автомобиль УАЗ. Авария повлекла столкновение с еще семью автомобилями, после чего ЛиАЗ наехал на ограждение и столкнулся со стоящим на остановке автобусом "Волгобас". В результате ДТП загорелись два автомобиля. Пострадали десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шесть человек были госпитализированы. 24 марта на 93-м километре трассы Сургут – Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре столкнулись автобус "Газель" Next и легковой автомобиль Chevrolet Niva. В результате ДТП три человека погибли (двое взрослых и ребенок), еще 13 получили травмы. 21 марта в Ирафском районе Северной Осетии произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN. В результате ДТП водитель и десять туристов, в числе ребенок, были доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести. 16 марта на 565-м километре трассы Тюмень – Омск в Любинском районе Омской области водитель фуры DAF выехал на встречную полосу, столкнулся с другим большегрузом Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шесть пассажиров из Тюкалинска в Омск. Автомобили загорелись, на месте погибли все три водителя и четверо пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, были госпитализированы. 18 марта стало известно, что ранее госпитализированный подросток скончался в больнице. 28 февраля в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий в Саратовской области произошло столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли, еще один пострадал.12 февраля в Пушкиногорском районе Псковской области водитель автобуса ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком Volvo с прицепом, съехал в кювет. В аварии пострадали 17 человек, включая 13 детей. Восемь детей были госпитализированы, трое из них – в реанимацию. 10 февраля на 32-м километре автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол в Таштагольском районе Кемеровской области – Кузбассе водитель автомобиля ВАЗ-2104 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Волгабас". После этого на автомобили наехал автобус ЛиАЗ, двигавшийся в попутном направлении с ВАЗом. В результате ДТП пострадали 14 человек, в том числе водители трех транспортных средств. 7 февраля на 86-м километре трассы М-4 "Дон" возле города Ступино Подмосковья в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. По информации Минздрава России, в ДТП погибли два человека, 16 пострадали. 30 января на 24-м километре автодороги Казань – Ульяновск водитель вахтового автобуса ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. В результате столкновения пострадали десять человек, трое из которых были госпитализированы. В тот же день в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области произошла авария с участием трех легковых автомобилей и грузовика. В результате ДТП пять человек, включая двоих детей, погибли, четверо получили травмы. 28 января на 15-м километре трассы Р-217 "Кавказ" в Павловском районе Кубани столкнулись автобус "Неоплан" сообщением Москва – Нальчик и грузовой автомобиль Hyundai. Водитель автобуса уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Погибли оба водителя и три пассажира. Еще девять человек, включая двух несовершеннолетних, пострадали. Как стало известно 6 февраля, число погибших в аварии увеличилось до шести – в больнице умерла пострадавшая семилетняя девочка. 12 января в Кстовском районе Нижегородской области столкнулись грузовой автомобиль и автобус ПАЗ, перевозивший рабочих ООО "Каркас Монолит". В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще 11 человек пострадали. Позже один из них скончался в больнице. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. 11 января на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в Пензенской области водитель автомобиля-минивэна выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. Погибли семь человек, еще двое пострадали. Все погибшие в ДТП являлись гражданами Узбекистана. 8 января на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 60 специалистов и 27 единиц техники.В тот же день на автодороге Новопавловск – Зольская – Пятигорск в Предгорном округе Ставропольского края столкнулись пассажирская "Газель" и "Камаз". В результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя микроавтобуса, трое пострадали. 3 января на 152-м километре автодороги Чебоксары – Сурское в Порецком районе Чувашии водитель автобуса, двигавшегося из Нижнего Новгорода в Тольятти, не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Два человека погибли, 15 пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дтп, происшествия