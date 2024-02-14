https://ria.ru/20240214/arest-1927424587.html

Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом

Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом - РИА Новости, 14.02.2024

Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом

Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T19:12

2024-02-14T19:12

2024-02-14T19:12

происшествия

авто

россия

псковская область

псков

volvo ab

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. "Пушкиногорским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю большегруза Volvo с прицепом, подозреваемому в ДТП 12 февраля с участием автобуса "ПАЗ", везшего школьников на экскурсию в Псков. Под арестом он пробудет до апреля", - говорится в релизе. Авария произошла в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В аварии, по предварительным данным МВД РФ, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей, трое из них - в реанимации.

https://ria.ru/20240212/delo-1926928799.html

россия

псковская область

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, псковская область, псков, volvo ab, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)