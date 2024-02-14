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Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом - РИА Новости, 14.02.2024
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом
Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:12
2024-02-14T19:12
2024-02-14T19:12
происшествия
авто
россия
псковская область
псков
volvo ab
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. "Пушкиногорским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю большегруза Volvo с прицепом, подозреваемому в ДТП 12 февраля с участием автобуса "ПАЗ", везшего школьников на экскурсию в Псков. Под арестом он пробудет до апреля", - говорится в релизе. Авария произошла в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В аварии, по предварительным данным МВД РФ, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей, трое из них - в реанимации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, псковская область, псков, volvo ab, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Псковская область, Псков, Volvo AB, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом
Суд арестовал водителя большегруза после ДТП с автобусом с детьми под Псковом