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Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом - РИА Новости, 14.02.2024
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19:12 14.02.2024
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Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом - РИА Новости, 14.02.2024
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом
Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T19:12
2024-02-14T19:12
происшествия
авто
россия
псковская область
псков
volvo ab
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области. "Пушкиногорским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю большегруза Volvo с прицепом, подозреваемому в ДТП 12 февраля с участием автобуса "ПАЗ", везшего школьников на экскурсию в Псков. Под арестом он пробудет до апреля", - говорится в релизе. Авария произошла в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В аварии, по предварительным данным МВД РФ, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей, трое из них - в реанимации.
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россия
псковская область
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происшествия, авто, россия, псковская область, псков, volvo ab, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Россия, Псковская область, Псков, Volvo AB, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Водителя грузовика арестовали после ДТП с автобусом с детьми под Псковом

Суд арестовал водителя большегруза после ДТП с автобусом с детьми под Псковом

© Фото : МЧС РФПоследствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© Фото : МЧС РФ
Последствия ДТП в Пушкиногорском районе Псковской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Пушкиногорский районный суд заключил под стражу водителя большегруза после ДТП с автобусом, который вез школьников, сообщает УМВД по Псковской области.
"Пушкиногорским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу водителю большегруза Volvo с прицепом, подозреваемому в ДТП 12 февраля с участием автобуса "ПАЗ", везшего школьников на экскурсию в Псков. Под арестом он пробудет до апреля", - говорится в релизе.
Авария произошла в понедельник утром в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. В аварии, по предварительным данным МВД РФ, пострадали 17 человек, включая 13 детей.
Согласно информации председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, в Псковской областной детской больнице оказались восемь детей, трое из них - в реанимации.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
После ДТП с автобусом под Псковом завели уголовное дело
12 февраля, 18:42
 
ПроисшествияАвтоРоссияПсковская областьПсковVolvo ABМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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