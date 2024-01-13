https://ria.ru/20240113/delo-1921182489.html

На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом

На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом - РИА Новости, 13.01.2024

На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T16:46

2024-01-13T16:46

2024-01-13T16:46

происшествия

авто

нижегородская область

таджикистан

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще 11 человек пострадали. Позже один из них скончался в больнице. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. "По имеющейся информации, водитель автобуса ПАЗ, который перевозил рабочих, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Амур". В грузовик врезался автомобиль "Фольксваген Поло", который двигался за ним... В отношении водителя автобуса ПАЗ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html

нижегородская область

таджикистан

кстовский район

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происшествия, авто, нижегородская область, таджикистан, кстовский район