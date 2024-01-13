https://ria.ru/20240113/delo-1921182489.html
На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом
На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом - РИА Новости, 13.01.2024
На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Нижегородской области, сообщает региональное... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:46
2024-01-13T16:46
2024-01-13T16:46
происшествия
авто
нижегородская область
таджикистан
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили на водителя автобуса после смертельного ДТП в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще 11 человек пострадали. Позже один из них скончался в больнице. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. "По имеющейся информации, водитель автобуса ПАЗ, который перевозил рабочих, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Амур". В грузовик врезался автомобиль "Фольксваген Поло", который двигался за ним... В отношении водителя автобуса ПАЗ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html
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таджикистан
кстовский район
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происшествия, авто, нижегородская область, таджикистан, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Таджикистан, Кстовский район
На водителя автобуса возбудили дело после ДТП под Нижним Новгородом
На водителя автобуса возбудили дело после смертельного ДТП под Нижним Новгородом