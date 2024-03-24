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В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2024
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09:30 24.03.2024 (обновлено: 09:33 24.03.2024)
https://ria.ru/20240324/dtp-1935423960.html
В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека
В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2024
В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека
Три человека погибли, еще 13 получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Югре, сообщил журналистам глава регионального минздрава РИА Новости, 24.03.2024
2024-03-24T09:30
2024-03-24T09:33
происшествия
когалым
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Югре, сообщил журналистам глава регионального минздрава Алексей Добровольский. По его словам, утром в воскресенье на 93 километре трассы Сургут-Когалым столкнулись Газель Next, которая осуществляла пассажирские перевозки, и легковой автомобиль Chevrolet Niva. "В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля Нива погибли на месте (двое взрослых и один ребенок)", - написал Добровольский в своем Telegram-канале. По его словам, трое пострадавших с травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в город Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, добавил глава минздрава Югры.
https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html
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когалым
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происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ
В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека

В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека, еще 13 пострадали

© Фото : пресс-служба Депздрава ЮгрыНа месте ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым
На месте ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
© Фото : пресс-служба Депздрава Югры
На месте ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Югре, сообщил журналистам глава регионального минздрава Алексей Добровольский.
По его словам, утром в воскресенье на 93 километре трассы Сургут-Когалым столкнулись Газель Next, которая осуществляла пассажирские перевозки, и легковой автомобиль Chevrolet Niva.
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"В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля Нива погибли на месте (двое взрослых и один ребенок)", - написал Добровольский в своем Telegram-канале.
По его словам, трое пострадавших с травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в город Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, добавил глава минздрава Югры.
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ПроисшествияКогалымХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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