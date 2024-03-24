https://ria.ru/20240324/dtp-1935423960.html

В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека

В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека - РИА Новости, 24.03.2024

В ДТП с автобусом в Югре погибли три человека

Три человека погибли, еще 13 получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Югре, сообщил журналистам глава регионального минздрава РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T09:30

2024-03-24T09:30

2024-03-24T09:33

происшествия

когалым

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мар – РИА Новости. Три человека погибли, еще 13 получили травмы в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Югре, сообщил журналистам глава регионального минздрава Алексей Добровольский. По его словам, утром в воскресенье на 93 километре трассы Сургут-Когалым столкнулись Газель Next, которая осуществляла пассажирские перевозки, и легковой автомобиль Chevrolet Niva. "В результате лобового столкновения пострадали 16 человек, из них трое пассажиров автомобиля Нива погибли на месте (двое взрослых и один ребенок)", - написал Добровольский в своем Telegram-канале. По его словам, трое пострадавших с травмами легкой степени после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом в город Когалым. Один пострадавший с травмой тяжелой степени и два пациента средней тяжести эвакуированы санитарным бортом. Еще семеро пострадавших средней степени эвакуированы бригадами скорой медицинской помощи. Все пострадавшие доставлены в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, добавил глава минздрава Югры.

https://ria.ru/20240323/dtp-1935386507.html

https://ria.ru/20240323/dtp-1935173479.html

когалым

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ