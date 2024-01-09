Число погибших в ДТП с маршруткой на Ставрополье выросло до восьми
ГАИ: число погибших при ДТП с маршруткой в Ставропольском крае выросло до восьми
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
ДТП на 45 км автодороги "Новопавловск - Зольская - Пятигорск"
ПЯТИГОРСК, 9 янв – РИА Новости. Число погибших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсовой маршрутки и грузовика в Предгорном округе Ставропольского края выросло до восьми, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в понедельник около 14.00 мск на автодороге Новопавловск - Зольская - Пятигорск вблизи поселка Пятигорский водитель пассажирской ГАЗели, совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КАМАЗом, который двигался со встречного направления прямо. В момент ДТП в маршрутке находились девять пассажиров, из которых шесть пассажиров погибли и трое ранены. Также погиб водитель маршрутки, 63-летний житель Ессентуков. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров.
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"Стало известно, что в ДТП с участием маршрутного такси и грузового транспорта в Предгорном округе погиб восьмой участник: в больнице скончалась 66-летняя пассажирка ГАЗели, жительница поселка Пятигорского", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящий момент устанавливаются личности двоих погибших (мужчина 25-27 лет и женщина 35 лет) и одной раненой девушки (19-25 лет).