https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери - РИА Новости, 06.06.2024
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:34
2024-06-06T08:34
2024-06-06T09:00
происшествия
кемерово
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. На видео запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. По информации мэра Кемерово, погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших.
https://ria.ru/20240606/avariya-1950876872.html
https://ria.ru/20240606/tramvai-1950870363.html
кемерово
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трамвай перед столкновением в Кемерово
В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части
2024-06-06T08:34
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть