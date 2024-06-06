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У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери - РИА Новости, 06.06.2024
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08:34 06.06.2024 (обновлено: 09:00 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери - РИА Новости, 06.06.2024
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T08:34
2024-06-06T09:00
происшествия
кемерово
илья середюк
дтп с трамваями в кемерово
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. На видео запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. По информации мэра Кемерово, погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших.
https://ria.ru/20240606/avariya-1950876872.html
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353
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Трамвай перед столкновением в Кемерово
В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части
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РИА Новости
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происшествия, кемерово, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово
Происшествия, Кемерово, Илья Середюк, ДТП с трамваями в Кемерово
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери

У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть

Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях.
На видео запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В Кемерово один человек погиб при ДТП с трамваями
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На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.
По информации мэра Кемерово, погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших.
Место столкновения трамваев в Кемерово
Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67 человек
07:24
 
ПроисшествияКемеровоИлья СередюкДТП с трамваями в Кемерово
 
 
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