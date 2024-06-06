https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери

У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери - РИА Новости, 06.06.2024

У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери

У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T08:34

2024-06-06T08:34

2024-06-06T09:00

происшествия

кемерово

илья середюк

дтп с трамваями в кемерово

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери, люди выпали на проезжую часть, следует из видео, размещенного в соцсетях. На видео запечатлено, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса машины, которые успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. По всей видимости, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него. По информации мэра Кемерово, погиб один человек, состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк сообщал о 67 пострадавших.

https://ria.ru/20240606/avariya-1950876872.html

https://ria.ru/20240606/tramvai-1950870363.html

кемерово

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2024

Дарья Буймова

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Трамвай перед столкновением в Кемерово В соцсетях появилось видео из Кемерово, где видно, как один из трамвае в перед столкновением на большой скорости совершает поворот, у него срываются двери и несколько человек оказываются на проезжей части 2024-06-06T08:34 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кемерово, илья середюк, дтп с трамваями в кемерово