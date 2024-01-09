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На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 09.01.2024
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07:36 09.01.2024 (обновлено: 09:10 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/trassa-1920223374.html
На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП
На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП - РИА Новости, 09.01.2024
На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП
На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановили движение после массового ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T07:36
2024-01-09T09:10
происшествия
авто
новгородская область
москва
санкт-петербург
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановили движение после массового ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. "По состоянию на 06:30 9 января на месте массовой аварии остался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузных автомобилей, которые не имели возможность развернуться, покинули пробку и продолжили движение", — говорится в публикации. Накануне днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. При этом погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. Региональная прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья. На месте происшествия обрабатывается проезжая часть, добавили в ГИБДД. Всего в ликвидации последствий ДТП участвуют 68 специалистов и 27 единиц техники. Для попавших в аварию МЧС развернуло на трассе пункты обогрева. Сейчас они уже завершили работу.
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происшествия, авто, новгородская область, москва, санкт-петербург, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Новгородская область, Москва, Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после массового ДТП

На трассе М-11 "Нева" восстановили движение после ДТП в Новгородской области

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Авария на трассе М-11 в Новгородской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановили движение после массового ДТП, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
"По состоянию на 06:30 9 января на месте массовой аварии остался один автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузных автомобилей, которые не имели возможность развернуться, покинули пробку и продолжили движение", — говорится в публикации.
Накануне днем на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. При этом погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. Региональная прокуратура начала проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья.
На месте происшествия обрабатывается проезжая часть, добавили в ГИБДД. Всего в ликвидации последствий ДТП участвуют 68 специалистов и 27 единиц техники.
Для попавших в аварию МЧС развернуло на трассе пункты обогрева. Сейчас они уже завершили работу.
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ПроисшествияАвтоНовгородская областьМоскваСанкт-ПетербургГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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