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В ДТП с минивэном и фурой под Пензой погибли семь человек

В ДТП с минивэном и фурой под Пензой погибли семь человек - РИА Новости, 11.01.2024

В ДТП с минивэном и фурой под Пензой погибли семь человек

В ДТП на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщило областное управление ГИБДД в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T07:06

2024-01-11T07:06

2024-01-11T07:54

происшествия

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гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости. В ДТП на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области погибли семь человек, еще двое пострадали, сообщило областное управление ГИБДД в Telegram-канале."Предварительно установлено, что водитель автомобиля-минивэна, мужчина 1981 года рождения, двигался в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с грузовиком Volvo под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП в автомобиле-минивэне — семеро погибших и двое пострадавших", — говорится в сообщении.Позднее в экстренных службах уточнили РИА Новости, что число жертв увеличилось."В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован", — отметил собеседник агентства.Несчастный случай произошел около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал".

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происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф, россия