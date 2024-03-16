https://ria.ru/20240316/dtp-1933571992.html

Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек

Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек - РИА Новости, 16.03.2024

Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек

Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:27

2024-03-16T22:27

2024-03-16T22:27

происшествия

toyota corolla

омская область

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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. ДТП произошло в 13.00 на 565 км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе Омской области. Водитель фуры Daf из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с другим большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шесть пассажиров из города Тюкалинска в город Омск. При столкновении автомобили загорелись. Сообщалось, что погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. "Уже семь погибло. Сейчас информацию уточняют. Еще одного погибшего нашли в микроавтобусе", - сообщил источник РИА Новости. Областным СУСК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход проверки ДТП находится на контроле областной прокуратуры. На месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.

https://ria.ru/20240129/omsk-1924184754.html

омская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, toyota corolla, омская область