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Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек - РИА Новости, 16.03.2024
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22:27 16.03.2024
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Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек - РИА Новости, 16.03.2024
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:27
2024-03-16T22:27
происшествия
toyota corolla
омская область
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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. ДТП произошло в 13.00 на 565 км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе Омской области. Водитель фуры Daf из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с другим большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шесть пассажиров из города Тюкалинска в город Омск. При столкновении автомобили загорелись. Сообщалось, что погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы. "Уже семь погибло. Сейчас информацию уточняют. Еще одного погибшего нашли в микроавтобусе", - сообщил источник РИА Новости. Областным СУСК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход проверки ДТП находится на контроле областной прокуратуры. На месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.
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омская область
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происшествия, toyota corolla, омская область
Происшествия, Toyota Corolla, Омская область
Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек

Число погибших в ДТП на 565 км трассы Тюмень-Омск в Омской области возросло до 7

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
ДТП произошло в 13.00 на 565 км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе Омской области. Водитель фуры Daf из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с другим большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шесть пассажиров из города Тюкалинска в город Омск. При столкновении автомобили загорелись. Сообщалось, что погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы.
«
"Уже семь погибло. Сейчас информацию уточняют. Еще одного погибшего нашли в микроавтобусе", - сообщил источник РИА Новости.
Областным СУСК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход проверки ДТП находится на контроле областной прокуратуры. На месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.
Место ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Омске. 29 января 2024 - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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ПроисшествияToyota CorollaОмская область
 
 
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