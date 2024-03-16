Число погибших в ДТП под Омском выросло до семи человек
Число погибших в ДТП на 565 км трассы Тюмень-Омск в Омской области возросло до 7
Машина скорой помощи. Архивное фото
ОМСК, 16 мар - РИА Новости. Число погибших в ДТП в Омской области выросло до семи, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
ДТП произошло в 13.00 на 565 км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе Омской области. Водитель фуры Daf из-за возможного разрыва переднего колеса выехал на встречную полосу. Затем он столкнулся с другим большегрузным автомобилем Sitrak и микроавтобусом Toyota, перевозившим шесть пассажиров из города Тюкалинска в город Омск. При столкновении автомобили загорелись. Сообщалось, что погибли водители всех транспортных средств и трое пассажиров микроавтобуса, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с ожогами и травмами, в том числе 15-летний подросток, госпитализированы.
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"Уже семь погибло. Сейчас информацию уточняют. Еще одного погибшего нашли в микроавтобусе", - сообщил источник РИА Новости.
Областным СУСК возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Ход проверки ДТП находится на контроле областной прокуратуры. На месте работают следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.