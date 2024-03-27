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СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске - РИА Новости, 27.03.2024
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13:07 27.03.2024 (обновлено: 13:36 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/sk-1936142810.html
СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске
СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске - РИА Новости, 27.03.2024
СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после ДТП с участием автобусов и легковушки, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:07
2024-03-27T13:36
происшествия
курск
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после ДТП с участием автобусов и легковушки, сообщили в СУСК РФ по региону.ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске в среду. По данным УМВД РФ по региону, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шестерых из них госпитализировали."Следственным отделом по Центральному административному округу города Курска следственного управления СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — сообщает следственное управление.Курская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По данным надзорного ведомства, авария произошла с участием автобуса "ЛиАЗ", автомобилей "УАЗ" и "Лада Ларгус", в результате загорелись два автомобиля.
https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске

СК возбудил дело о небезопасных услугах после ДТП с автобусами в Курске

© МЧС РоссииГорящий автомобиль на месте ДТП в Курске
Горящий автомобиль на месте ДТП в Курске
© МЧС России
Горящий автомобиль на месте ДТП в Курске
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после ДТП с участием автобусов и легковушки, сообщили в СУСК РФ по региону.
ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске в среду. По данным УМВД РФ по региону, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шестерых из них госпитализировали.
«
"Следственным отделом по Центральному административному округу города Курска следственного управления СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — сообщает следственное управление.
Курская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По данным надзорного ведомства, авария произошла с участием автобуса "ЛиАЗ", автомобилей "УАЗ" и "Лада Ларгус", в результате загорелись два автомобиля.
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ПроисшествияКурскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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