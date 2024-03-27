https://ria.ru/20240327/sk-1936142810.html

СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске

СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске - РИА Новости, 27.03.2024

СК возбудил дело после ДТП с участием пассажирских автобусов в Курске

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после ДТП с участием автобусов и легковушки, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:07

2024-03-27T13:07

2024-03-27T13:36

происшествия

курск

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Курске после ДТП с участием автобусов и легковушки, сообщили в СУСК РФ по региону.ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске в среду. По данным УМВД РФ по региону, пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Шестерых из них госпитализировали."Следственным отделом по Центральному административному округу города Курска следственного управления СКР по Курской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ)", — сообщает следственное управление.Курская прокуратура организовала проверку по факту ДТП. По данным надзорного ведомства, авария произошла с участием автобуса "ЛиАЗ", автомобилей "УАЗ" и "Лада Ларгус", в результате загорелись два автомобиля.

https://ria.ru/20240325/dtp-1935670077.html

курск

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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф)