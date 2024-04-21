https://ria.ru/20240421/mvd-1941378989.html
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.04.2024
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
Полицейские в Ленинградской области устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 10 пассажиров, сообщила... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:11
2024-04-21T19:11
2024-04-21T19:11
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Полицейские в Ленинградской области устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, который съехал в кювет и опрокинулся, пострадали 10 пассажиров, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло в воскресенье около 13.30 на 249-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье. "Автобус Volvo, двигавшийся из Кингисеппа в сторону Усть-Луги по неустановленной причине совершил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В момент аварии в автобусе - развозке рабочих, находилось около 50 человек. Пострадали 10 пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести, шестеро - в легком. Все пострадавшие - мужчины. По данным полиции, водитель автобуса мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
https://ria.ru/20240212/dtp-1926848710.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, кингисепп
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Кингисепп
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, есть пострадавшие
В Ленинградской области автобус съехал в кювет, пострадали десять пассажиров