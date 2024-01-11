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МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП под Пензой - РИА Новости, 11.01.2024
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14:36 11.01.2024
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МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП под Пензой
МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП под Пензой - РИА Новости, 11.01.2024
МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП под Пензой
Семь погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "М-5 "Урал" в Пензенской области являлись гражданами Узбекистана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:36
2024-01-11T14:36
узбекистан
авто
казань
происшествия
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ТАШКЕНТ, 11 янв - РИА Новости. Семь погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "М-5 "Урал" в Пензенской области являлись гражданами Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского МИД. Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие в ДТП являлись гражданами Узбекистана. "Семь погибших в ДТП идентифицированы, все они граждане Узбекистана", - сказал представитель МИД, комментируя сообщения российской стороны о ДТП. Он уточнил, что в настоящий момент сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани связываются с родственниками погибших и принимают меры по доставке тел на родину.
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узбекистан, авто, казань, происшествия
Узбекистан, Авто, Казань, Происшествия
МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП под Пензой

МИД Узбекистана подтвердил гибель семи сограждан в ДТП с минивэном под Пензой

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
На месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе Урал в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области
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ТАШКЕНТ, 11 янв - РИА Новости. Семь погибших в ДТП с минивэном и фурой на федеральной трассе "М-5 "Урал" в Пензенской области являлись гражданами Узбекистана, сообщили РИА Новости в пресс-службе узбекистанского МИД.
Ранее в ГИБДД области сообщили, что около 3.00 мск на 504-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", по предварительным данным, водитель минивэна, мужчина 1981 года рождения, при движении в сторону Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo; в результате ДТП в минивэне семь человек погибли, еще двое пострадали. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что один из пострадавших скончался, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, погибшие в ДТП являлись гражданами Узбекистана.
«
"Семь погибших в ДТП идентифицированы, все они граждане Узбекистана", - сказал представитель МИД, комментируя сообщения российской стороны о ДТП.
Он уточнил, что в настоящий момент сотрудники генерального консульства Узбекистана в Казани связываются с родственниками погибших и принимают меры по доставке тел на родину.
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