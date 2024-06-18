https://ria.ru/20240618/dtp-1953593706.html
Названа причина массового ДТП в Рязанской области
Названа причина массового ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
Названа причина массового ДТП в Рязанской области
Причиной ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек и 13 были госпитализированы, предварительно, стал выезд автобуса на полосу встречного движения,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:38
2024-06-18T10:38
2024-06-18T14:09
происшествия
рязанская область
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ВОРОНЕЖ, 18 июн — РИА Новости. Причиной ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек и 13 были госпитализированы, предварительно, стал выезд автобуса на полосу встречного движения, сообщил начальник управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин."Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", — сообщил Москвин.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
рязанская область
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Названа причина массового ДТП в Рязанской области
Причиной ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на встречную полосу