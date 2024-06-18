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Названа причина массового ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
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10:38 18.06.2024 (обновлено: 14:09 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dtp-1953593706.html
Названа причина массового ДТП в Рязанской области
Названа причина массового ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
Названа причина массового ДТП в Рязанской области
Причиной ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек и 13 были госпитализированы, предварительно, стал выезд автобуса на полосу встречного движения,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:38
2024-06-18T14:09
происшествия
рязанская область
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ВОРОНЕЖ, 18 июн — РИА Новости. Причиной ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек и 13 были госпитализированы, предварительно, стал выезд автобуса на полосу встречного движения, сообщил начальник управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин."Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", — сообщил Москвин.
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
Названа причина массового ДТП в Рязанской области

Причиной ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на встречную полосу

© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области | Перейти в медиабанкНа месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области
Перейти в медиабанк
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 июн — РИА Новости. Причиной ДТП в Рязанской области, где погибли восемь человек и 13 были госпитализированы, предварительно, стал выезд автобуса на полосу встречного движения, сообщил начальник управления госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин.
"Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса "Газель", — сообщил Москвин.
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ПроисшествияРязанская область
 
 
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