https://ria.ru/20240518/dtp-1946913355.html

В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли

В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли - РИА Новости, 18.05.2024

В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли

Пять человек погибли, один пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, где водитель легковушки сначала столкнулся с попутным автомобилем при... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:43

2024-05-18T17:43

2024-05-18T17:43

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, один пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, где водитель легковушки сначала столкнулся с попутным автомобилем при обгоне, а потом с еще одной встречной машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 15.00 мск на 13-м километре автодороги Сосновый бор – Глобицы. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение по касательной с попутным автомобилем Kia Rio... После этого Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате дорожной аварии погибли пять человек: водитель Volkswagen и четверо его пассажиров", – говорится в сообщении. Как уточняется, предполагаемый виновник аварии (водитель Mitsubishi Lancer) госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту дорожной аварии проводится проверка.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html

ленинградская область

ломоносовский район

россия

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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, россия