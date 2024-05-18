https://ria.ru/20240518/dtp-1946913355.html
В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли
В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли - РИА Новости, 18.05.2024
В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли
Пять человек погибли, один пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, где водитель легковушки сначала столкнулся с попутным автомобилем при... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:43
2024-05-18T17:43
2024-05-18T17:43
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Пять человек погибли, один пострадал в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области, где водитель легковушки сначала столкнулся с попутным автомобилем при обгоне, а потом с еще одной встречной машиной, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла около 15.00 мск на 13-м километре автодороги Сосновый бор – Глобицы. "Водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выполнении обгона не справился с управлением и совершил столкновение по касательной с попутным автомобилем Kia Rio... После этого Mitsubishi Lancer столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате дорожной аварии погибли пять человек: водитель Volkswagen и четверо его пассажиров", – говорится в сообщении. Как уточняется, предполагаемый виновник аварии (водитель Mitsubishi Lancer) госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту дорожной аварии проводится проверка.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
https://ria.ru/20240518/avtoralli-1946913190.html
ленинградская область
ломоносовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, ломоносовский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Россия
В Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли
МВД: в Ленинградской области в ДТП погибли пять человек погибли