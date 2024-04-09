https://ria.ru/20240409/dtp-1938898543.html
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 09.04.2024
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
Шесть человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:25
2024-04-09T17:25
2024-04-09T17:31
происшествия
авто
шиловский район
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. "Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области", - сообщило УМВД.По предварительным данным, ДТП произошло около 5.30 мск на 275-м километре автодороги М-5 "Урал" в Шиловском районе. Столкнулись "Камаз" и легковой автомобиль Mazda. "В результате ДТП шесть человек (водитель и пять пассажиров легкового автомобиля) погибли на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь", - уточняет полиция. Движение по трассе не перекрывалось.
https://ria.ru/20240408/avariya-1938690134.html
шиловский район
рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, шиловский район, рязанская область
Происшествия, Авто, Шиловский район, Рязанская область
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области 6 человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком