Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 09.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 09.04.2024 (обновлено: 17:31 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/dtp-1938898543.html
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 09.04.2024
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком
Шесть человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:25
2024-04-09T17:31
происшествия
авто
шиловский район
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938899380_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_f4e0d38fd99419fd99be3820acfeb660.jpg
РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале. "Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области", - сообщило УМВД.По предварительным данным, ДТП произошло около 5.30 мск на 275-м километре автодороги М-5 "Урал" в Шиловском районе. Столкнулись "Камаз" и легковой автомобиль Mazda. "В результате ДТП шесть человек (водитель и пять пассажиров легкового автомобиля) погибли на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь", - уточняет полиция. Движение по трассе не перекрывалось.
https://ria.ru/20240408/avariya-1938690134.html
шиловский район
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938899380_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_445839bff75d220e9448a859a114e7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, шиловский район, рязанская область
Происшествия, Авто, Шиловский район, Рязанская область
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с грузовиком

В Рязанской области 6 человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком

© Фото : Рязанская полиция/TelegramДТП в Шиловском районе Рязанской области
ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Фото : Рязанская полиция/Telegram
ДТП в Шиловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Рязанской области, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.
"Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП в Шиловском районе Рязанской области", - сообщило УМВД.
По предварительным данным, ДТП произошло около 5.30 мск на 275-м километре автодороги М-5 "Урал" в Шиловском районе. Столкнулись "Камаз" и легковой автомобиль Mazda.
"В результате ДТП шесть человек (водитель и пять пассажиров легкового автомобиля) погибли на месте происшествия. Личности погибших устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь", - уточняет полиция.
Движение по трассе не перекрывалось.
ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля ГАЗель в Верх-Исетском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
8 апреля, 18:35
 
ПроисшествияАвтоШиловский районРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала