В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 125 человек
© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По оперативным данным, пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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"По состоянию на 20:00 (16.00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют", – написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Он отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.