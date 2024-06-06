https://ria.ru/20240606/kemerovo-1951084008.html

В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев

В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев - РИА Новости, 06.06.2024

В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев

Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T16:58

2024-06-06T16:58

2024-06-06T17:17

кемерово

дтп с трамваями в кемерово

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илья середюк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По оперативным данным, пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."По состоянию на 20:00 (16.00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют", – написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.Он отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html

https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кемерово, дтп с трамваями в кемерово, происшествия, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), россия