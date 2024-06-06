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В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев - РИА Новости, 06.06.2024
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16:58 06.06.2024 (обновлено: 17:17 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/kemerovo-1951084008.html
В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев
В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев - РИА Новости, 06.06.2024
В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев
Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T16:58
2024-06-06T17:17
кемерово
дтп с трамваями в кемерово
происшествия
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале.Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По оперативным данным, пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"."По состоянию на 20:00 (16.00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют", – написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.Он отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20240606/tramvay-1950877311.html
https://ria.ru/20240606/dtp-1951057748.html
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кемерово, дтп с трамваями в кемерово, происшествия, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), россия
Кемерово, ДТП с трамваями в Кемерово, Происшествия, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 125 человек

© СУ СК России по Кемеровской области/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
© СУ СК России по Кемеровской области/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение двух поездов в Кемерово
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 июн – РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух трамваев Кемерово выросло до 125, следует из сообщения врио губернатора Кузбасса Ильи Середюка в его Telegram-канале.
Сообщалось, что рано утром на Логовом шоссе в Кемерове столкнулись два трамвая. По оперативным данным, пострадали 109 человек, в том числе семеро детей. Один мужчина скончался. В региональном СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура области организовала свою проверку и взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Позже ГУ МВД по региону сообщило, что по факту ДТП возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Трамвай перед столкновением в Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
У трамвая перед ДТП в Кемерово оторвало двери
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"По состоянию на 20:00 (16.00 мск) в больницах Кузбасса остается 21 человек. Состояние четверых оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести. На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков, при необходимости их тоже госпитализируют", – написал врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
Он отметил, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.
Место происшествия, где произошло столкновение трамваев в Кемерово
В больницах после ДТП с трамваями в Кемерово остается 21 человек
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КемеровоДТП с трамваями в КемеровоПроисшествияИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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