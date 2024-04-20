https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html
В ЛНР шесть человек погибли в ДТП
В ЛНР шесть человек погибли в ДТП - РИА Новости, 20.04.2024
В ЛНР шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T23:40
2024-04-20T23:40
2024-04-20T23:40
авто
славяносербский район
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
происшествия
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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. "На участке автомобильной дороги Р-343 по "Луганск-Лисичанск", в районе поселка Желобок Славяносербского района водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли, один пассажир УАЗ в тяжёлом состоянии направлен в ЛРКБ", - сообщил представитель ведомства. Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Славяносербского района. "Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240420/dtp-1941266940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, славяносербский район, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), происшествия
Авто, Славяносербский район, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Происшествия
В ЛНР шесть человек погибли в ДТП
В ЛНР шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей