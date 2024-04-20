https://ria.ru/20240420/dtp-1941286128.html

В ЛНР шесть человек погибли в ДТП

В ЛНР шесть человек погибли в ДТП - РИА Новости, 20.04.2024

В ЛНР шесть человек погибли в ДТП

Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T23:40

2024-04-20T23:40

2024-04-20T23:40

авто

славяносербский район

луганская народная республика

ульяновский автомобильный завод (уаз)

происшествия

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ЛУГАНСК, 20 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух автомобилей в Славяносербском районе Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. "На участке автомобильной дороги Р-343 по "Луганск-Лисичанск", в районе поселка Желобок Славяносербского района водитель Mitsubishi Pajero, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mitsubishi Pajero погибли. Кроме того, водитель автомобиля УАЗ и трое пассажиров погибли, один пассажир УАЗ в тяжёлом состоянии направлен в ЛРКБ", - сообщил представитель ведомства. Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Славяносербского района. "Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проверки", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240420/dtp-1941266940.html

славяносербский район

луганская народная республика

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

авто, славяносербский район, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), происшествия