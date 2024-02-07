https://ria.ru/20240207/snegopad-1925974556.html
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП
Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:48
2024-02-07T16:48
2024-02-07T20:20
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
пушкино
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.Так, на 86-м километре трассы М-4 "Дон", возле города Ступино, в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.Еще одна крупная авария случилась на трассе М-8 "Холмогоры". В городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли, в 17:05 его восстановили полностью.Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице начался сильный снегопад, местами переходящий в метель. На дорогах образовалась гололедица. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров. Также может быть побит рекорд 29-летней давности — в этот день в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ступино, пушкино, евгений тишковец
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Пушкино, Евгений Тишковец
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП
Массовые аварии произошли на трассах М-8 и М-4 в Подмосковье из-за снегопада
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.
Так, на 86-м километре трассы М-4 "Дон", возле города Ступино, в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.
Еще одна крупная авария случилась на трассе М-8 "Холмогоры". В городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли, в 17:05 его восстановили полностью.
Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице начался сильный снегопад, местами переходящий в метель. На дорогах образовалась гололедица. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.
Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров. Также может быть побит рекорд 29-летней давности — в этот день в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
1 из 8
Он накрыл всю территорию столицы.
2 из 8
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
3 из 8
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
4 из 8
Тогда она составила 58 сантиметров.
5 из 8
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
6 из 8
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
7 из 8
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
8 из 8
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
1 из 8
Он накрыл всю территорию столицы.
2 из 8
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
3 из 8
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
4 из 8
Тогда она составила 58 сантиметров.
5 из 8
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
6 из 8
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
7 из 8
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
8 из 8