https://ria.ru/20240207/snegopad-1925974556.html

В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП

В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП - РИА Новости, 07.02.2024

В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП

Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T16:48

2024-02-07T16:48

2024-02-07T20:20

происшествия

московская область (подмосковье)

ступино

пушкино

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925964841_0:358:768:790_1920x0_80_0_0_41d5a6e1610939224f2f086f42804923.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.Так, на 86-м километре трассы М-4 "Дон", возле города Ступино, в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.Еще одна крупная авария случилась на трассе М-8 "Холмогоры". В городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли, в 17:05 его восстановили полностью.Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице начался сильный снегопад, местами переходящий в метель. На дорогах образовалась гололедица. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров. Также может быть побит рекорд 29-летней давности — в этот день в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.

московская область (подмосковье)

ступино

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Станислав Ванд

Станислав Ванд

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, московская область (подмосковье), ступино, пушкино, евгений тишковец