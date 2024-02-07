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В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП - РИА Новости, 07.02.2024
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16:48 07.02.2024 (обновлено: 20:20 07.02.2024)
https://ria.ru/20240207/snegopad-1925974556.html
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП - РИА Новости, 07.02.2024
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП
Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада. РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-07T16:48
2024-02-07T20:20
происшествия
московская область (подмосковье)
ступино
пушкино
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.Так, на 86-м километре трассы М-4 "Дон", возле города Ступино, в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.Еще одна крупная авария случилась на трассе М-8 "Холмогоры". В городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли, в 17:05 его восстановили полностью.Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице начался сильный снегопад, местами переходящий в метель. На дорогах образовалась гололедица. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров. Также может быть побит рекорд 29-летней давности — в этот день в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), ступино, пушкино, евгений тишковец
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ступино, Пушкино, Евгений Тишковец
В Подмосковье из-за снегопада произошло несколько крупных ДТП

Массовые аварии произошли на трассах М-8 и М-4 в Подмосковье из-за снегопада

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП на трассе М-4 "Дон"
Место ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП на трассе М-4 "Дон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.
Так, на 86-м километре трассы М-4 "Дон", возле города Ступино, в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области добавили, что объехать место происшествия можно через Каширское шоссе со съездом с М-4 на 94-м километре.
Еще одна крупная авария случилась на трассе М-8 "Холмогоры". В городском округе Пушкино столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли, в 17:05 его восстановили полностью.
Накануне синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Москве из-за циклона "Ольга". В среду днем в столице начался сильный снегопад, местами переходящий в метель. На дорогах образовалась гололедица. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду.
Как заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на семь-десять сантиметров. Также может быть побит рекорд 29-летней давности — в этот день в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра, отмечал эксперт. Снегопад продолжится до середины ночи четверга.
Последствия циклона "Ольга" в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

Человек идет во время снегопада по улице в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Он накрыл всю территорию столицы.

Мужчина раздает листовки во время снегопада в Москве

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

Мужчина убирает снег лопатой в одном из московских дворов

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

Мужчина стоит возле своей машины во время снегопада в Москве

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Тогда она составила 58 сантиметров.

Люди идут по улице в Москве во время снегопада

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Автомобили едут по улице в Москве во время циклона

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

Люди во время снегопада на улице Москвы

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Люди переходят улицу во время снегопада в Москве

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Он накрыл всю территорию столицы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 8

Тогда она составила 58 сантиметров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 8

Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Городские службы работают в режиме повышенной готовности.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СтупиноПушкиноЕвгений Тишковец
 
 
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