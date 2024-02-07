Последствия циклона "Ольга" в Москве

Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад, который может стать рекордным. Последствия непогоды — в фотоленте Ria.ru.
Циклон "Ольга" принес в Москву снегопад.
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Он накрыл всю территорию столицы.
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Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
Ожидается, что в городе выпадет около четверти от месячной нормы осадков.
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Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
Высота сугробов может побить рекорд 29-летней давности.
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Тогда она составила 58 сантиметров.
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Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
Снегопад продолжится до середины ночи 8 февраля.
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Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
Городские службы работают в режиме повышенной готовности.
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