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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15 - РИА Новости, 21.04.2024
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20:34 20.04.2024 (обновлено: 00:55 21.04.2024)
https://ria.ru/20240420/dtp-1941271644.html
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15 - РИА Новости, 21.04.2024
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15
Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек, завели после столкновения автобуса и грузовика в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-20T20:34
2024-04-21T00:55
происшествия
авто
щелково
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек, завели после столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК.В субботу около 16.50 на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В подмосковном главке МВД сообщали, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Позже прокуратура Подмосковья сообщала о 15 пострадавших."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, водитель маршрутного микроавтобуса "Газ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hino.Проведен осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240417/dtp-1940676577.html
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происшествия, авто, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Авто, Щелково, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Старой Купавне возросло до 15

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramДТП в Щелковском районе Московской области
ДТП в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
ДТП в Щелковском районе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек, завели после столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК.
В субботу около 16.50 на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В подмосковном главке МВД сообщали, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Позже прокуратура Подмосковья сообщала о 15 пострадавших.
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В Самарской области шесть человек пострадали в ДТП
17 апреля, 22:18
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель маршрутного микроавтобуса "Газ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hino.
Проведен осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП в городском округе Щелково. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
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ПроисшествияАвтоЩелковоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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