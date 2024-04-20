https://ria.ru/20240420/dtp-1941271644.html

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15 - РИА Новости, 21.04.2024

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье возросло до 15

Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек, завели после столкновения автобуса и грузовика в... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-20T20:34

2024-04-20T20:34

2024-04-21T00:55

происшествия

авто

щелково

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек, завели после столкновения автобуса и грузовика в Богородском городском округе Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК.В субботу около 16.50 на 37-м километре автодороги М-7 "Волга" в Подмосковье произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В подмосковном главке МВД сообщали, что в результате происшествия пострадали 10 человек. Позже прокуратура Подмосковья сообщала о 15 пострадавших."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование 15 человек в дорожно-транспортном происшествии (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, водитель маршрутного микроавтобуса "Газ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Hino.Проведен осмотр, изучается автотехническая документация, планируется назначение автотехнической экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240417/dtp-1940676577.html

https://ria.ru/20231002/avtobus-1899837815.html

щелково

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, щелково, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия