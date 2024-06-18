Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 18.06.2024 (обновлено: 10:51 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dtp-1953582110.html
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП
Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:58
2024-06-18T10:51
происшествия
рязанская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953635027_0:89:1102:709_1920x0_80_0_0_13b4b4ed2064a6db7b0f1aca9d59b6a3.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;На 273-м километре федеральной трассы М-5 &quot;Урал&quot; произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса &quot;Газель&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, машины столкнулись возле села Заполье. Всего в них ехали 22 человека, в том числе 15 — в "Газели". Семеро погибли, 15 пострадали, из них трое детей.По данным региональной прокуратуры, в аварию попал 21 человек, из них восемь погибли на месте, а 13 доставили в больницу с различными травмами. Надзорное ведомство организовало проверку.Рязанский главк МВД возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По словам начальника регионального управления ГАИ, причиной аварии стал выезд "Газели" на встречную полосу.Сейчас на месте ДТП ограничили движение, проехать можно только по одной полосе.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953635027_0:0:945:709_1920x0_80_0_0_2b22661c505e0b8d95f9c3c5114185b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП

Под Рязанью не менее семи человек погибли в ДТП на трассе М5 "Урал"

© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области | Перейти в медиабанкНа месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области
Перейти в медиабанк
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"На 273-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса "Газель", — сказал он.

По словам собеседника агентства, машины столкнулись возле села Заполье. Всего в них ехали 22 человека, в том числе 15 — в "Газели". Семеро погибли, 15 пострадали, из них трое детей.
По данным региональной прокуратуры, в аварию попал 21 человек, из них восемь погибли на месте, а 13 доставили в больницу с различными травмами. Надзорное ведомство организовало проверку.
Рязанский главк МВД возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По словам начальника регионального управления ГАИ, причиной аварии стал выезд "Газели" на встречную полосу.
Сейчас на месте ДТП ограничили движение, проехать можно только по одной полосе.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала