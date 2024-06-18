https://ria.ru/20240618/dtp-1953582110.html
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП
Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:58
2024-06-18T09:58
2024-06-18T10:51
происшествия
рязанская область
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."На 273-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса "Газель", — сказал он.По словам собеседника агентства, машины столкнулись возле села Заполье. Всего в них ехали 22 человека, в том числе 15 — в "Газели". Семеро погибли, 15 пострадали, из них трое детей.По данным региональной прокуратуры, в аварию попал 21 человек, из них восемь погибли на месте, а 13 доставили в больницу с различными травмами. Надзорное ведомство организовало проверку.Рязанский главк МВД возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По словам начальника регионального управления ГАИ, причиной аварии стал выезд "Газели" на встречную полосу.Сейчас на месте ДТП ограничили движение, проехать можно только по одной полосе.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
В Рязанской области не менее семи человек погибли в массовом ДТП
Под Рязанью не менее семи человек погибли в ДТП на трассе М5 "Урал"
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Не менее семи человек стали жертвами ДТП в Шиловском районе Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На 273-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием двух фур, легкового автомобиля и микроавтобуса "Газель", — сказал он.
По словам собеседника агентства, машины столкнулись возле села Заполье. Всего в них ехали 22 человека, в том числе 15 — в "Газели". Семеро погибли, 15 пострадали, из них трое детей.
По данным региональной прокуратуры, в аварию попал 21 человек, из них восемь погибли на месте, а 13 доставили в больницу с различными травмами. Надзорное ведомство организовало проверку.
Рязанский главк МВД возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. По словам начальника регионального управления ГАИ, причиной аварии стал выезд "Газели" на встречную полосу.
Сейчас на месте ДТП ограничили движение, проехать можно только по одной полосе.