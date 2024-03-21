https://ria.ru/20240321/dtp-1934649331.html
В Северной Осетии микроавтобус с туристами столкнулся с фурой
В Северной Осетии микроавтобус с туристами столкнулся с фурой - РИА Новости, 21.03.2024
В Северной Осетии микроавтобус с туристами столкнулся с фурой
Экскурсионный автобус с 15 туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Ирафском районе Северной Осетии, в результате происшествия пострадали 11 человек,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:48
2024-03-21T11:48
2024-03-21T13:53
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ирафский район
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ПЯТИГОРСК, 21 мар – РИА Новости. Экскурсионный автобус с 15 туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Ирафском районе Северной Осетии, в результате происшествия пострадали 11 человек, сообщает управление МЧС по республике в Telegram-канале."На въезде в с. Чикола Ирафского района Северной Осетии произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN... В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 г.р., доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.По данным МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб.Как отметили в министерстве здравоохранения республики, после осмотра трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были направлены в Республиканскую клиническую больницу, еще один человек переведен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Ребенок 2011 года рождения доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга."По предварительной оценке медиков, угрозы жизни пострадавших нет. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального минздрава.Прокуратурой Северной Осетии по факту ДТП организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и соблюдение требований безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240321/dtp-1934594605.html
https://ria.ru/20240319/dtp-1934256435.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ирафский район, mercedes
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ирафский район, Mercedes
В Северной Осетии микроавтобус с туристами столкнулся с фурой
В Северной Осетии микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали 11 человек
ПЯТИГОРСК, 21 мар – РИА Новости.
Экскурсионный автобус с 15 туристами из Подмосковья столкнулся с фурой в Ирафском районе Северной Осетии, в результате происшествия пострадали 11 человек, сообщает управление МЧС по республике в Telegram-канале
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"На въезде в с. Чикола Ирафского района Северной Осетии произошло столкновение экскурсионного микроавтобуса Mercedes с туристами из Подмосковья и фуры MAN... В салоне микроавтобуса на момент столкновения находились водитель и 15 туристов. Водитель и 10 туристов, в числе которых ребенок 2011 г.р., доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб.
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Как отметили в министерстве здравоохранения республики, после осмотра трое пострадавших с травмами различной степени тяжести были направлены в Республиканскую клиническую больницу, еще один человек переведен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. Ребенок 2011 года рождения доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу с сотрясением головного мозга.
"По предварительной оценке медиков, угрозы жизни пострадавших нет. Необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального минздрава.
Прокуратурой Северной Осетии по факту ДТП организована проверка. "В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и соблюдение требований безопасности дорожного движения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщает надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
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