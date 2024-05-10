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Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты
Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты - РИА Новости, 10.05.2024
Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты
Все пассажиры автобуса, который в пятницу упал в реку Мойку с Поцелуева моста, получат страховые выплаты, сообщил заместитель генерального директора по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:08
2024-05-10T22:08
2024-05-10T22:08
происшествия
россия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Все пассажиры автобуса, который в пятницу упал в реку Мойку с Поцелуева моста, получат страховые выплаты, сообщил заместитель генерального директора по перевозкам компании "Такси" Роман Юренев. "Всё пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью", – сказал Юренев, слова которого приводит пресс-служба администрации губернатора Петербурга. Он добавил, что для установления причин аварии уже сняты записи с наружных камер наблюдения, также будут изучены записи видеокамеры из кабины водителя. "Следствию оказывается всё необходимое содействие. Путёвки с графиком работы и иные документы переданы в Следственный комитет", – отметил Юренев. Ранее пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщала, что автобус упал с моста в реку Мойка в Петербурге. По предварительным данным, в момент аварии в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Позднее власти города сообщили о 15 пассажирах и водителе. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжёлом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти. Позднее СК РФ сообщил, что число погибших в аварии возросло до семи человек.
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происшествия, россия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Пассажиры упавшего в реку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты
"Такси": все пассажиры упавшего в Мойку автобуса получат страховые выплаты