https://ria.ru/20240425/sk-1942194479.html
В Кузбассе автобус с пассажирами попал в ДТП
В Кузбассе автобус с пассажирами попал в ДТП - РИА Новости, 25.04.2024
В Кузбассе автобус с пассажирами попал в ДТП
Автобус, перевозивший работников одного из предприятий в Новокузнецке, попал в аварию, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 25.04.2024
2024-04-25T09:21
2024-04-25T09:21
2024-04-25T09:21
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Автобус, перевозивший работников одного из предприятий в Новокузнецке, попал в аварию, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Сообщение о том, что 25 апреля на Северном шоссе в Новокузнецке произошла авария с автобусом, в салоне которого находились работники одного из местных предприятий, было опубликовано в соцсетях. На видео и фото запечатлен перевернутый автобус. Как уточняет СУСК региона, пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь. "По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки опрашиваются пассажиры и водитель автобуса, а также представители организации, оказывающей услуги по перевозке работников предприятия", – говорится в сообщении. Ведомство не называет предприятие, но информированный источник сообщил РИА Новости, что автобус перевозил работников шахты "Увальная", входящей в состав угольной компании "Сибирская".
https://ria.ru/20240425/avariya-1942178997.html
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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе автобус с пассажирами попал в ДТП
СК начал проверку после ДТП с автобусом
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. Автобус, перевозивший работников одного из предприятий в Новокузнецке, попал в аварию, СК проводит доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение о том, что 25 апреля на Северном шоссе в Новокузнецке произошла авария с автобусом, в салоне которого находились работники одного из местных предприятий, было опубликовано в соцсетях. На видео и фото запечатлен перевернутый автобус.
Как уточняет СУСК региона, пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь.
«
"По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время следователями СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. В рамках проверки опрашиваются пассажиры и водитель автобуса, а также представители организации, оказывающей услуги по перевозке работников предприятия", – говорится в сообщении.
Ведомство не называет предприятие, но информированный источник сообщил РИА Новости, что автобус перевозил работников шахты "Увальная", входящей в состав угольной компании "Сибирская".