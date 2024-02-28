https://ria.ru/20240228/dtp-1929883839.html

В ДТП под Саратовом погибли шесть человек

В ДТП под Саратовом погибли шесть человек - РИА Новости, 28.02.2024

В ДТП под Саратовом погибли шесть человек

Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T00:41

2024-02-28T00:41

2024-02-28T03:43

происшествия

саратов

саратовская область

лысогорский район

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 28 фев — РИА Новости. Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 00.15 (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают экстренные службы", — написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

саратов

саратовская область

лысогорский район

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происшествия, саратов, саратовская область, лысогорский район, гибдд мвд рф