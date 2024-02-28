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В ДТП под Саратовом погибли шесть человек - РИА Новости, 28.02.2024
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00:41 28.02.2024 (обновлено: 03:43 28.02.2024)
https://ria.ru/20240228/dtp-1929883839.html
В ДТП под Саратовом погибли шесть человек
В ДТП под Саратовом погибли шесть человек - РИА Новости, 28.02.2024
В ДТП под Саратовом погибли шесть человек
Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности... РИА Новости, 28.02.2024
2024-02-28T00:41
2024-02-28T03:43
происшествия
саратов
саратовская область
лысогорский район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 28 фев — РИА Новости. Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 00.15 (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают экстренные службы", — написал Юрин.Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, лысогорский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Лысогорский район, ГИБДД МВД РФ
В ДТП под Саратовом погибли шесть человек

В ДТП под Саратовом погибли шесть человек, один пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 фев — РИА Новости. Шесть человек погибли, один пострадал при столкновении двух легковых автомобилей в Саратовской области, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
"В 00.15 (23.15 мск вторника) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий произошло столкновение ВАЗ-2111 и Lada Granta. В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших. На месте работают экстренные службы", — написал Юрин.
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Как уточнили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД, столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112, в каждом автомобиле погибли по три человека, один пострадавший из ВАЗ-2112 доставлен в больницу.
 
ПроисшествияСаратовСаратовская областьЛысогорский районГИБДД МВД РФ
 
 
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