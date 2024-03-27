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В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек - РИА Новости, 27.03.2024
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13:24 27.03.2024 (обновлено: 16:49 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/kursk-1936145960.html
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек - РИА Новости, 27.03.2024
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек
Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:24
2024-03-27T16:49
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону.Ранее в ГУМЧС России по Курской области сообщили, что ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске."Предварительная информация по ДТП на ул. Держинского Курска… пострадали 10 человек (6 госпитализированы), среди пострадавших 2 несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале областного УМВД РФ.
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происшествия, курск
Происшествия, Курск
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек

В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек, в том числе несовершеннолетние

© Полиция Курской области/TelegramМесто ДТП в Курске. 27 марта 2024
Место ДТП в Курске. 27 марта 2024
© Полиция Курской области/Telegram
Место ДТП в Курске. 27 марта 2024
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону.
Ранее в ГУМЧС России по Курской области сообщили, что ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске.
"Предварительная информация по ДТП на ул. Держинского Курска… пострадали 10 человек (6 госпитализированы), среди пострадавших 2 несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале областного УМВД РФ.
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