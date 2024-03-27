https://ria.ru/20240327/kursk-1936145960.html

В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек

В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек - РИА Новости, 27.03.2024

В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек

Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T13:24

2024-03-27T13:24

2024-03-27T16:49

происшествия

курск

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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону.Ранее в ГУМЧС России по Курской области сообщили, что ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске."Предварительная информация по ДТП на ул. Держинского Курска… пострадали 10 человек (6 госпитализированы), среди пострадавших 2 несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале областного УМВД РФ.

https://ria.ru/20240327/dtp-1936059208.html

курск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курск