https://ria.ru/20240327/kursk-1936145960.html
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек - РИА Новости, 27.03.2024
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек
Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T13:24
2024-03-27T13:24
2024-03-27T16:49
происшествия
курск
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ВОРОНЕЖ, 27 мар - РИА Новости. Десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в крупном ДТП в Курске, сообщили в УМВД России по региону.Ранее в ГУМЧС России по Курской области сообщили, что ДТП с последующим возгоранием легкового автомобиля произошло на улице Дзержинского в Курске."Предварительная информация по ДТП на ул. Держинского Курска… пострадали 10 человек (6 госпитализированы), среди пострадавших 2 несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале областного УМВД РФ.
https://ria.ru/20240327/dtp-1936059208.html
курск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек
В крупном ДТП в Курске пострадали десять человек, в том числе несовершеннолетние