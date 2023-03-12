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Массовые ДТП в России в 2023 году

Массовые ДТП в России в 2023 году - РИА Новости, 12.03.2023

Массовые ДТП в России в 2023 году

на федеральной трассе Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись более 20 автомобилей. ДТП произошло из-за... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T15:32

2023-03-12T15:32

2023-03-12T15:32

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12 марта на федеральной трассе Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области столкнулись более 20 автомобилей. ДТП произошло из-за гололеда. В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе трое детей. 14 человек были госпитализированы. Девять взрослых и троих детей доставили в Балаковскую городскую клиническую больницу, еще двое пострадавших были госпитализированы в Хвалынскую районную больницу. 26 февраля массовое ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области спровоцировало столкновение двух грузовиков. Движение по трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, в том числе семь грузовиков, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна пострадала и была госпитализирована, четыре ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга были доставлены в Детскую областную больницу, но госпитализация не потребовалась. 25 февраля произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей в Татарстане в Елабужском районе на 1014-м километре трассы М7. Водитель бензовоза опрокинулся на проезжей части, после чего с ним столкнулось несколько попутных автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы. 24 февраля множество грузовиков слетели в кювет из-за ледяного дождя в Алтайском крае, жертв нет. Из-за ухудшения погоды были временно закрыты для движения участки дорог "Рубцовск – Угловское" и "Рубцовск - Волчиха". (РИА Новости, 24 февраля 2023, 12:17)19 февраля на 59-м километре Киевского шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 10 легковых машин, пострадавших нет. 16 февраля на автодороге "Кавказ" в Минеральных Водах водитель грузовика врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки. В результате два человека были доставлены в больницу. 20 января в Сочи на участке трассы А-147 произошло ДТП с участием девяти легковушек, один человек погиб. Водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили. 16 января в Калуге произошло ДТП с участием восьми автомобилей, включая маршрутку. В аварии пострадали девять человек. ДТП произошло после того, как водитель маршрутки потерял сознание. (РИА Новости, 17 января 2023, 00:23)10 января авария с участием 12 автомобилей произошла на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы, пострадавших нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, дтп