https://ria.ru/20230603/tormoza-1875949690.html
Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге
Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2023
Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге
Причиной массового ДТП, которое произошло в субботу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, могли стать неисправные тормоза грузовика, выехавшего на встречную... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:29
2023-06-03T14:29
2023-06-03T17:20
происшествия
авто
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Причиной массового ДТП, которое произошло в субботу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, могли стать неисправные тормоза грузовика, выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего аварию, сообщило региональное управление ГИБДД. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием 10 автомобилей, ГУМЧС по Санкт-Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы доставлено 12 человек, включая двух детей. По данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения. "Со слов водителя, причиной выезда стала неисправность тормозной системы грузовика. Эта информация в настоящее время проверяется, будут назначены необходимые автотехнические экспертизы", - говорится в телеграм-канале УГИБДД.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
2023-06-03T14:29
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург
Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге
Причиной массового ДТП в Петербурге могла стать неисправность тормозов грузовика