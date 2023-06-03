https://ria.ru/20230603/tormoza-1875949690.html

Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге

Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге - РИА Новости, 03.06.2023

Названа предполагаемая причина ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге

Причиной массового ДТП, которое произошло в субботу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, могли стать неисправные тормоза грузовика, выехавшего на встречную... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:29

2023-06-03T14:29

2023-06-03T17:20

происшествия

авто

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875971130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_245b0c82b3da8335cdbcf736a5e62512.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Причиной массового ДТП, которое произошло в субботу во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, могли стать неисправные тормоза грузовика, выехавшего на встречную полосу и спровоцировавшего аварию, сообщило региональное управление ГИБДД. Ранее сообщалось, что ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием 10 автомобилей, ГУМЧС по Санкт-Петербургу - об 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы доставлено 12 человек, включая двух детей. По данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", который выехал на полосу встречного движения. "Со слов водителя, причиной выезда стала неисправность тормозной системы грузовика. Эта информация в настоящее время проверяется, будут назначены необходимые автотехнические экспертизы", - говорится в телеграм-канале УГИБДД.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге 2023-06-03T14:29 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, санкт-петербург