https://ria.ru/20230715/gruzovik-1884385214.html

В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали

В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали - РИА Новости, 15.07.2023

В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали

Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:36

2023-07-15T17:36

2023-07-15T17:36

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. По данным пресс-службы, авария произошла в субботу днем на 19-м километре трассы "М-1 Беларусь". "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медучреждения", – сказал он. Собеседник агентства отметил, что движение на данном участке трассы сейчас затруднено, водителям следует выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html

https://ria.ru/20230703/avariya-1882022428.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, авто, московская область (подмосковье)