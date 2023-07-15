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В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали - РИА Новости, 15.07.2023
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17:36 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/gruzovik-1884385214.html
В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали
В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали - РИА Новости, 15.07.2023
В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали
Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:36
2023-07-15T17:36
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции. По данным пресс-службы, авария произошла в субботу днем на 19-м километре трассы "М-1 Беларусь". "По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медучреждения", – сказал он. Собеседник агентства отметил, что движение на данном участке трассы сейчас затруднено, водителям следует выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье грузовик врезался в 15 машин, три человека пострадали

В Подмосковье грузовик из-за неисправности врезался в 15 машин, три человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Грузовик из-за технической неисправности столкнулся с 15 машинами на автотрассе в Подмосковье, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка полиции.
По данным пресс-службы, авария произошла в субботу днем на 19-м километре трассы "М-1 Беларусь".
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"По предварительной информации, водитель, управляя грузовым автомобилем марки Scania, из-за технической неисправности совершил наезд на 15 машин, двигавшихся в попутном направлении. В результате происшествия три человека с телесными повреждениями доставлены в медучреждения", – сказал он.
Собеседник агентства отметил, что движение на данном участке трассы сейчас затруднено, водителям следует выбирать пути объезда.
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