Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/kamaz-1874321945.html
В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин
В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин - РИА Новости, 26.05.2023
В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин
Водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в 12 припаркованных машин в Советском районе Красноярска, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:15
2023-05-26T13:15
красноярск
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874319765_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e9fec38c9e4c39ef409dd8109e85fde3.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в 12 припаркованных машин в Советском районе Красноярска, сообщает краевой главк ГУМВД. По предварительным данным, дорожная авария произошла в 10.30 мск пятницы в районе дома №37 по улице Пограничников. "Водитель грузового автомобиля "Камаз", который двигался в сторону выезда из города, не справился с управлением и совершил наезд на 12 припаркованных машин. В результате ДТП водитель грузовика доставлен в больницу. В припаркованных транспортных средствах людей не было, больше никто не пострадал", - говорится в релизе. На месте аварии образовалась пробка. Госавтоинспекторы призывают красноярцев выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в заторе.
https://ria.ru/20230524/dtp-1873961433.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874319765_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6703eb384de4544772240b79c5a54c6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, происшествия, авто
Красноярск, Происшествия, Авто
В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин

В Красноярске водитель "КамАЗа" не справился с управлением и снес 12 припаркованных машин

© Фото : МВД 24/TelegramМесто ДТП в Красноярске
Место ДТП в Красноярске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : МВД 24/Telegram
Место ДТП в Красноярске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в 12 припаркованных машин в Советском районе Красноярска, сообщает краевой главк ГУМВД.
По предварительным данным, дорожная авария произошла в 10.30 мск пятницы в районе дома №37 по улице Пограничников.
"Водитель грузового автомобиля "Камаз", который двигался в сторону выезда из города, не справился с управлением и совершил наезд на 12 припаркованных машин. В результате ДТП водитель грузовика доставлен в больницу. В припаркованных транспортных средствах людей не было, больше никто не пострадал", - говорится в релизе.
На месте аварии образовалась пробка. Госавтоинспекторы призывают красноярцев выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в заторе.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Дагестане произошло ДТП с "Камазом", есть пострадавшие
24 мая, 20:53
 
КрасноярскПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала