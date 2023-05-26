https://ria.ru/20230526/kamaz-1874321945.html

В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин

В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин - РИА Новости, 26.05.2023

В Красноярске грузовик врезался в 12 припаркованных машин

Водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в 12 припаркованных машин в Советском районе Красноярска, сообщает краевой главк ГУМВД. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:15

2023-05-26T13:15

2023-05-26T13:15

красноярск

происшествия

авто

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КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в 12 припаркованных машин в Советском районе Красноярска, сообщает краевой главк ГУМВД. По предварительным данным, дорожная авария произошла в 10.30 мск пятницы в районе дома №37 по улице Пограничников. "Водитель грузового автомобиля "Камаз", который двигался в сторону выезда из города, не справился с управлением и совершил наезд на 12 припаркованных машин. В результате ДТП водитель грузовика доставлен в больницу. В припаркованных транспортных средствах людей не было, больше никто не пострадал", - говорится в релизе. На месте аварии образовалась пробка. Госавтоинспекторы призывают красноярцев выбирать альтернативные пути проезда, чтобы не застрять в заторе.

https://ria.ru/20230524/dtp-1873961433.html

красноярск

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красноярск, происшествия, авто