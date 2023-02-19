https://ria.ru/20230219/dtp-1852950952.html

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП - РИА Новости, 19.02.2023

На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло на 59-м километре Киевского шоссе в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:53

2023-02-19T11:53

2023-02-19T12:05

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Массовое ДТП произошло на 59-м километре Киевского шоссе в Москве, движение в сторону центра затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На 59-м километре Киевского шоссе произошло массовое ДТП... Движение в сторону центра затруднено, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется, добавляется в нем. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в аварию попали сразу 10 легковых машин. По предварительным данным, пострадавших нет."По предварительным данным, на Киевском шоссе произошло около пяти небольших ДТП с участием двух-трех машин в каждом", - сообщили в свою очередь РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По словам собеседника, на месте аварий работают сотрудники ГИБДД, выясняется общее количество участников ДТП. В полиции подчеркнули, что пострадавших в ДТП нет.

https://ria.ru/20230219/baykal-1852935594.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто