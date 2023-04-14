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В Ульяновске произошло крупное ДТП из восьми автомобилей - РИА Новости, 14.04.2023
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18:08 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/dtp-1865423055.html
В Ульяновске произошло крупное ДТП из восьми автомобилей
В Ульяновске произошло крупное ДТП из восьми автомобилей - РИА Новости, 14.04.2023
В Ульяновске произошло крупное ДТП из восьми автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись в Ульяновске, погибших нет, число пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T18:08
2023-04-14T18:08
происшествия
авто
ульяновск
дтп
россия
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САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись в Ульяновске, погибших нет, число пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД. "Сегодня в около 17.12 (16.12 мск) в районе села Луговое Железнодорожного района города Ульяновска произошло массовое ДТП с участием восьми автомашин. По предварительным данным, погибших в происшествии нет. Количество пострадавших и степень причиненного вреда здоровью устанавливается. На месте работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении. На фото, опубликованных главком, запечатлен один из попавших в ДТП автомобилей - он полностью смят.
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происшествия, авто, ульяновск, дтп, россия
Происшествия, Авто, Ульяновск, ДТП, Россия
В Ульяновске произошло крупное ДТП из восьми автомобилей

В Ульяновске столкнулись восемь автомобилей, число пострадавших уточняется

© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской областиДТП в Железнодорожном районе города Ульяновска
ДТП в Железнодорожном районе города Ульяновска - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© Фото : ГУ МВД России по Ульяновской области
ДТП в Железнодорожном районе города Ульяновска
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 апр - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись в Ульяновске, погибших нет, число пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.
"Сегодня в около 17.12 (16.12 мск) в районе села Луговое Железнодорожного района города Ульяновска произошло массовое ДТП с участием восьми автомашин. По предварительным данным, погибших в происшествии нет. Количество пострадавших и степень причиненного вреда здоровью устанавливается. На месте работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.
На фото, опубликованных главком, запечатлен один из попавших в ДТП автомобилей - он полностью смят.
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