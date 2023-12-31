Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/dtp-1919252854.html
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль - РИА Новости, 31.12.2023
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль
Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:45
2023-12-31T14:45
происшествия
саратовская область
хвалынский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, вблизи поселка Алексеевка Хвалынского района столкнулись восемь автомобилей: шесть фур, одна грузовая "Газель", одна легковая Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что в районе места ДТП ограничения движения нет. "Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют движение, обеспечивают безопасность", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
хвалынский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, хвалынский район
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль

В Саратовской области один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
«
"По предварительным данным, вблизи поселка Алексеевка Хвалынского района столкнулись восемь автомобилей: шесть фур, одна грузовая "Газель", одна легковая Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что в районе места ДТП ограничения движения нет. "Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют движение, обеспечивают безопасность", - отметили в ведомстве.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня 2023, 11:43
 
ПроисшествияСаратовская областьХвалынский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала