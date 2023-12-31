https://ria.ru/20231231/dtp-1919252854.html

В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль

В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль - РИА Новости, 31.12.2023

В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль

Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:45

2023-12-31T14:45

2023-12-31T14:45

происшествия

саратовская область

хвалынский район

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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, вблизи поселка Алексеевка Хвалынского района столкнулись восемь автомобилей: шесть фур, одна грузовая "Газель", одна легковая Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что в районе места ДТП ограничения движения нет. "Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют движение, обеспечивают безопасность", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

саратовская область

хвалынский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, хвалынский район