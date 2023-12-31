https://ria.ru/20231231/dtp-1919252854.html
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль - РИА Новости, 31.12.2023
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль
Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:45
2023-12-31T14:45
2023-12-31T14:45
происшествия
саратовская область
хвалынский район
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САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "По предварительным данным, вблизи поселка Алексеевка Хвалынского района столкнулись восемь автомобилей: шесть фур, одна грузовая "Газель", одна легковая Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что в районе места ДТП ограничения движения нет. "Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют движение, обеспечивают безопасность", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
саратовская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область, хвалынский район
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район
В Саратовской области столкнулись семь грузовых и один легковой автомобиль
В Саратовской области один человек пострадал при столкновении восьми автомобилей
САРАТОВ, 31 дек - РИА Новости. Семь грузовых и один легковой автомобиль столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате пострадал один человек, сообщил РИА Новости начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
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"По предварительным данным, вблизи поселка Алексеевка Хвалынского района столкнулись восемь автомобилей: шесть фур, одна грузовая "Газель", одна легковая Toyota Land Cruiser Prado. В результате пострадал один человек, госпитализирован в районную больницу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД журналистам сообщили, что в районе места ДТП ограничения движения нет. "Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют движение, обеспечивают безопасность", - отметили в ведомстве.
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