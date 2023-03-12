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В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 12.03.2023
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10:23 12.03.2023 (обновлено: 15:33 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/dtp-1857310363.html
В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе
В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 12.03.2023
В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе
Два десятка автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области из-за гололеда, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:23
2023-03-12T15:33
происшествия
саратовская область
хвалынский район
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САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Два десятка автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области из-за гололеда, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.Авария произошла в 7:45 в Хвалынском районе, на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.По словам Костина, всего в ДТП попал 21 легковой и грузовой автомобиль."В результате 13 человек пострадало, в том числе трое детей, из них 11 человек, в том числе трое детей, медицинским транспортом эвакуируются в Балаковскую городскую клиническую больницу, двое пострадавших попутным транспортом доставлены в Хвалынскую районную больницу", — написал он.Позже министр уточнил, что число пострадавших достигло 15, из них 14 госпитализированы. По его сведениям, подросток 14 лет находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. У остальных диагностированы сочетанные травмы, а их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что на трассе с 86-го по 113-й километр перекрыто движение, рекомендуется объезд через Хвалынск — поселок Алексеевка.Областная прокуратура проводит процессуальную проверку.
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саратовская область
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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области
Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.
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происшествия, саратовская область, хвалынский район
Происшествия, Саратовская область, Хвалынский район
В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе

Более 20 машин столкнулись на трассе под Саратовом из-за гололеда, пострадали 13 человек

© Фото : Юрий Юрин/TelegramУчастники массового ДТП в Саратовской области
Участники массового ДТП в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Участники массового ДТП в Саратовской области
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САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Два десятка автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области из-за гололеда, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.
Авария произошла в 7:45 в Хвалынском районе, на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.
По словам Костина, всего в ДТП попал 21 легковой и грузовой автомобиль.
"В результате 13 человек пострадало, в том числе трое детей, из них 11 человек, в том числе трое детей, медицинским транспортом эвакуируются в Балаковскую городскую клиническую больницу, двое пострадавших попутным транспортом доставлены в Хвалынскую районную больницу", — написал он.
Позже министр уточнил, что число пострадавших достигло 15, из них 14 госпитализированы. По его сведениям, подросток 14 лет находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. У остальных диагностированы сочетанные травмы, а их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.
В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что на трассе с 86-го по 113-й километр перекрыто движение, рекомендуется объезд через Хвалынск — поселок Алексеевка.
Областная прокуратура проводит процессуальную проверку.
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