https://ria.ru/20230312/dtp-1857310363.html

В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе

В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе - РИА Новости, 12.03.2023

В Саратовской области более 20 машин столкнулись на трассе

Два десятка автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области из-за гололеда, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:23

2023-03-12T10:23

2023-03-12T15:33

происшествия

саратовская область

хвалынский район

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САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Два десятка автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области из-за гололеда, сообщил в Telegram-канале глава регионального Минздрава Олег Костин.Авария произошла в 7:45 в Хвалынском районе, на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград.По словам Костина, всего в ДТП попал 21 легковой и грузовой автомобиль."В результате 13 человек пострадало, в том числе трое детей, из них 11 человек, в том числе трое детей, медицинским транспортом эвакуируются в Балаковскую городскую клиническую больницу, двое пострадавших попутным транспортом доставлены в Хвалынскую районную больницу", — написал он.Позже министр уточнил, что число пострадавших достигло 15, из них 14 госпитализированы. По его сведениям, подросток 14 лет находится в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. У остальных диагностированы сочетанные травмы, а их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что на трассе с 86-го по 113-й километр перекрыто движение, рекомендуется объезд через Хвалынск — поселок Алексеевка.Областная прокуратура проводит процессуальную проверку.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

саратовская область

хвалынский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. 2023-03-12T10:23 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, хвалынский район